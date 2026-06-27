Профессор Диесен осудил программу НАТО по уничтожению тыловых авиабаз России

Эксперт: Атака по «Самбекским высотам» – удар по символу единства

Эксперт Перенджиев: Атаки ВСУ на российские музеи – удары по символам единства

Tекст: Андрей Резчиков

«Считать этот удар случайностью нельзя. Мы уже видели, как ВСУ били по музею-панораме в Севастополе, а теперь прилетело в «Самбекские высоты». И это не просто досадные эпизоды – просматривается целая стратегия, пусть пока и вырисовывающаяся лишь отдельными мазками», – сказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

По его мнению, здесь прослеживается очень специфическая извращенная логика. «Киевский режим особенно лютует по тем регионам, жителей которых они в глубине души считают «предателями». Это слово, конечно, не корректное, но суть вы понимаете: они мстят тем, кого считают «своими», но кто не перешел на их сторону. Севастополь для них – больная тема, он укрепил позиции России на Черном море. А Ростовская область – регион, играющий центральную роль в обеспечении и руководстве СВО. В Ростове-на-Дону находится штаб всей группировки, туда приезжают президент и начальник Генштаба. Это не просто удары по территориям, это удары по символам нашего единства», – пояснил собеседник.

То, что удар пришелся именно по музею на месте прорыва Миус-фронта, – это абсолютно осознанный символизм.

«Немцы построили там невероятно мощную систему укреплений, настоящие доты на века (я в детстве в Новороссийске еще видел, как на первых этажах домов эти амбразуры сохранялись). Эти рубежи считались практически неприступными, но наши воины сумели их взломать. Это память не только о массовом героизме и подвиге. Это память о военном искусстве, об умении разбить любого, даже самого сильного врага на хорошо укрепленных позициях. Как говорил герой фильма «Александр Невский»: «Умеющего бить – можно бить». Враг понимает это значение. Музей хранит историю того, как мы умеем побеждать. И нанося удар, противник пытается стереть эту уверенность в нашей способности преодолевать непреодолимое», – считает эксперт.

Такие музеи, как «Самбекские высоты», сохраняют не просто информацию о подвигах, но и прикладное знание о тактике прорыва. «Офицеры учатся не только на современных реалиях, они обязаны брать полезное из опыта прошлых битв, чтобы развивать современное военное искусство. Так что это война не только с памятниками, но и с нашей военной школой, с преемственностью поколений защитников Отечества», – указал Перенджиев.

Спикер подчеркивает, что атаки на музеи идут параллельно с террором против мирных жителей и домов, и это звенья одной цепи. «Если удары по социальной инфраструктуре убивают людей, в том числе детей, то война с музеями – это война на уничтожение нашей исторической памяти и идентичности», – считает Перенджиев.

По его словам, украинские главари полагают, что вместе со зданиями уничтожат важные артефакты. «А эти артефакты напрямую работают на патриотическое воспитание всей российской молодежи, включая этнических украинцев, которых немало живет и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, – продолжил эксперт. – Эти люди создают совершенно другой фон: они воспринимают украинцев не просто как братский народ, а как неотъемлемую составную часть единого целого. Музеи как раз и воспитывают их патриотами России, носителями наших традиционных ценностей – защиты Отечества, верности долгу и высоких моральных принципов. Именно этого хотят лишить нас неонацисты».

Более того, добавляет спикер, эта стратегия отлично коррелирует с тем, что происходит в Европе и на Украине – с переписыванием истории Второй мировой и героизацией фашистских пособников.

«Это своего рода месть за нашу наступательную позицию в антифашистском движении, за тот же антифашистский форум в Минске. Ведь музеи «Самбекских высот» и Севастополя рассказывают, в том числе, о подвигах этнических украинцев, сражавшихся с фашистами. Это вызывает у бандеровцев и тех, кто за ними стоит, просто животную ярость. Поэтому прогноз тут, к сожалению, один: подобные удары будут продолжаться, и меры по защите музеев надо принимать уже сейчас, а не ждать, что все само рассосется», – полагает эксперт.

По его словам, инцидент говорит о крайней степени озлобленности противника. «Они уже не просто ненавидят – они, как черти, роют копытами землю в поисках того, чему можно нанести максимальный вред. Им уже недостаточно уничтожать памятники советским воинам у себя – они перенесли это варварство на нашу территорию. Помимо ударов по памяти, их задача – создать напряжение в российском обществе, нарушить бытовую жизнь граждан. Отсюда и беспилотники по жилым домам, по детям. Это ненависть, которая бьет и по живым людям, и по нашей истории, пытаясь лишить нас корней. И именно поэтому такие удары – не военная необходимость, а чистейшей воды терроризм и вандализм», – подытожил спикер.

В субботу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о попадании беспилотника ВСУ на территорию музея «Самбекские высоты». Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция не пострадала.

В результате воздушной атаки, по предварительной информации, пострадали 11 человек.

Глава региона назвал атаку актом особого цинизма со стороны украинских сил. Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.