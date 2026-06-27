Празднование победы Кабо-Верде на чемпионате мира в США закончилось стрельбой

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в пятницу вечером после завершения спортивного события, передает РИА «Новости».

«Как минимум четверо получили огнестрельные ранения после того, как сотни человек собрались в Броктоне после матча чемпионата мира по футболу в пятницу вечером», – сообщил канал NBC News.

В небольшом штате проживают около 20 тыс. выходцев из Кабо-Верде. Многие из них вышли на центральные улицы праздновать сенсационный успех своей национальной сборной. Однако массовые гуляния быстро переросли в вооруженные столкновения.

Правоохранительные органы зафиксировали сразу несколько уличных перестрелок. Все пострадавшие доставлены в местную больницу, тяжесть полученных травм устанавливается. Полиция опубликовала снимки подозреваемого, молодого темнокожего мужчины в темном свитере, попросив граждан оказать содействие в его идентификации и поиске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала чемпионата мира в принимающих турнир штатах США от перестрелок погиб 31 человек.

В Канзас-Сити недалеко от тренировочной базы сборной Англии при стрельбе пострадали девять человек.

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас во время празднования победы национальной команды автомобиль въехал в толпу болельщиков.