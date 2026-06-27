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    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    Медведев предложил отсудить построенный на российские деньги дворец в Варшаве
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    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    27 июня 2026, 17:01 • Новости дня

    Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию

    Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо увеличить давление на Россию и расширить военную и финансовую поддержку киевского режима на фоне продолжающегося конфликта, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».

    «Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.

    По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.

    Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.

    Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.

    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

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    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.

    Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

    В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР

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    27 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

    Армандо Мема осудил выступление Урсулы фон дер Ляйен на международной конференции по Украине в Гданьске, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на признание руководства объединения в ведении прокси-войны против Москвы.

    «России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, – это чистое зло», – написал финский деятель в социальной сети X.

    Он выразил недовольство тем, что европейские средства направляются на боевые действия вместо восстановления собственной экономики. По его мнению, Европа превратилась в союз войны, поэтому государствам необходимо вернуть свою независимость. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что именно Старый Свет стал главным препятствием для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема назвал необычными слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения.

    Для подлинного мира с Россией он призвал полностью сменить европейский правящий класс.

    Ранее представитель партии «Альянс свободы» потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому из-за прилетающих украинских беспилотников.

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    27 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

    Путин направил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, который скончался накануне на 74-м году жизни. Глава государства отметил выдающийся вклад ушедшего из жизни политика в укрепление суверенитета страны и развитие Вооруженных сил.

    В своем обращении президент подчеркнул исключительную значимость многолетней работы государственного деятеля на благо Отечества, сообщает сайт Кремля.

    «Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья – все кто знал его и кому довелось с ним трудиться.

    Таким он останется в нашей памяти»», – говорится в послании Владимира Путина.

    Сергей Иванов посвятил долгие годы службе во внешней разведке, а в 2001 году занял пост министра обороны. Под его руководством начался масштабный переход к профессиональной армии и системная модернизация оборонного комплекса.

    В разные годы он также работал вице-премьером, руководил администрацией президента и занимался вопросами экологии.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался накануне в возрасте 73 лет.

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    27 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Признанный в России иноагентом и внесенный в список экстремистов актер Алексей Панин накопил задолженность перед государством в размере 2,5 млн рублей.

    «Алексей Панин задолжал налоговой почти 2,5 млн рублей», – сообщает Ura.Ru URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash. Издание отмечает, что финансовые трудности преследуют артиста уже несколько лет.

    Осенью прошлого года исполнительное производство по кредитам на сумму 411 тыс. рублей было прекращено. Приставы не смогли найти ни самого актера, ни его имущества, ни средств на банковских счетах. При этом долги по налогам и сборам в размере около 212 тыс. рублей сохранились.

    В 2016 году репутация артиста серьезно пострадала после выхода телевизионного сюжета. В эфире федерального канала показали видеоролик компрометирующего характера. Сам Панин тогда заявлял, что на кадрах запечатлен похожий на него человек, а само видео смонтировано для дискредитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года суд обязал актера погасить долг по кредитной карте его покойной матери.

    В конце 2024 года Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор артисту за оправдание терроризма.

    Ранее Росфинмониторинг включил Алексея Панина в список террористов и экстремистов.

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    27 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Минпросвещения: Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Процесс возвращения детей из международного лагеря «Артек» в Крыму подошел к концу, сообщили в Минпросвещения.

    В пресс-службе профильного ведомства отметили, что решение связано с вынужденной паузой в работе курортной инфраструктуры региона, передают Вести.

    «По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек»», – заявили чиновники.

    Ребят отправили по постоянным местам жительства или перевели в санатории Кубани. Ситуацию лично контролирует глава министерства Сергей Кравцов. Для родителей продолжает работу специальная горячая линия, где специалисты предлагают альтернативные варианты летнего отдыха.

    Ранее глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест в местных учреждениях до первого сентября. При этом в Севастополе три загородных лагеря продолжают функционировать в штатном режиме. Всего за сезон 2026 года в Крыму намеревались принять свыше 200 тыс. местных школьников и более 70 тыс. гостей из других субъектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

    Для оперативного решения возникающих вопросов Минпросвещения создало специальный оперативный штаб.

    Ведомство организовало плановый вывоз школьников из международного центра к местам постоянного проживания.

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    27 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    СК завел дело после отравления мефедроном на вечеринке в Подмосковье

    СК завел дело после отравления наркотиками на вечеринке в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих мужчин в результате отправления, сообщили в СК.

    Трагический инцидент произошел в городском округе Солнечногорск. Компания отмечала праздник в частном доме, распивая алкогольные напитки. В какой-то момент неизвестный предложил гостям белый порошок, после употребления которого участникам вечеринки стало плохо, передает СК по региону.

    В пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета сообщили о начале расследования. «26 июня в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в коттеджном поселке Бакеево городского округа Солнечногорск скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления», – заявили в ведомстве.

    По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В региональном Минздраве уточнили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, тогда как двое отказались от пребывания в больнице.

    Предварительно установлено, что причиной трагедии стало острое отравление мефедроном. Правоохранители изъяли свертки с веществом для проведения судебно-медицинской экспертизы, а прокуратура взяла выяснение всех обстоятельств инцидента под контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом.

    В январе текущего года суд приговорил шестнадцать участников преступного сообщества к длительным срокам за производство мефедрона в Московской области.

    В прошлом году полицейские нашли в регионе две подпольные нарколаборатории.

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    26 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Польша напомнила о праве вето в вопросе вступления Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский: У Варшавы есть право вето на вступление Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не гарантирует их завершения, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их завершения», – сказал глава МИД в эфире телеканала TVN.

    Сикорский уточнил, что главы переговоров, по его ожиданиям, будут очень сложными и потребуют выработки решений, выгодных для обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Он отдельно указал, что Польша обладает правом вето по вопросу присоединения Украины к Евросоюзу и, по его словам, находится в привилегированном положении как государство-член объединения.

    Опрос, проведенный лабораторией IBRiS, показал, что почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла продолжает развиваться. Кроме того, власти Польши проводят расследование нескольких уголовных дел о шпионаже в интересах Украины.

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    26 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп предупредил о введении 100% пошлин на европейские товары в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в 100% на импорт из европейских стран, если они обложат налогом американские цифровые компании.

    «Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые эти страны близки к тому, чтобы действительно сделать это», – указал Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в 100% на все товары, поставляемые в США.

    Американский лидер также отметил, что новые пошлины заменят существующие торговые сделки с этими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Дональд Трамп выдвинул ультиматум Франции из-за цифрового налога. Французские власти обязали американские IT-корпорации платить налог на доходы.

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    27 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    МИД: Запад разжег конфликты во всей Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза и Североатлантического альянса в собственных интересах разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента, стремясь превратить его в арену геополитического противостояния. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Трофимов заявил, что страны Запада провоцируют напряженность в собственных интересах, стремясь сдержать глобальных конкурентов, передает ТАСС. Он выступил с таким заявлением на полях международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Разговор о безопасности может быть долгим. Какие существуют угрозы? Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», – подчеркнул дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что западные государства спровоцировали кризис на Украине и в Восточной Европе. Кроме того, они раскачивают ситуацию на Балканах и поставили Ближний Восток на грань масштабной войны.

    Трофимов добавил, что дестабилизация охватывает Центральную, Южную и Восточную Евразию. По его словам, милитаризация затрагивает даже Арктику, куда НАТО пытается проникнуть со всем своим арсеналом инструментов в рамках стратегии по сдерживанию альтернативных центров силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов указал на необходимость продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами после спецоперации.

    Заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко назвал Украину расходным материалом Запада в гибридном противостоянии.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Североатлантического альянса устанавливать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

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    26 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из украинского плена бойцами приземлился под Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортный самолет Ил-76МД с освобожденными российскими военнослужащими совершил посадку в Подмосковье.

    Бойцы благополучно вернулись на родину после завершения процедуры обмена, передает ТАСС.

    Напомним, 26 июня с территории, подконтрольной киевскому режиму, удалось вызволить 160 российских солдат. В мае Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

    В конце апреля Министерство обороны сообщило о возвращении 193 российских военнослужащих. В начале апреля российская сторона вернула домой 175 своих бойцов.

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