Эстония заявила о необходимости усилить давление Евросоюза на Россию

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал ЕС усилить давление на Россию

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg в кулуарах конференции по восстановлению Украины в Гданьске заявил, что странам Евросоюза следует усилить давление на Россию, передают «Вести».

«Сейчас настало время проявить стратегическое терпение, оказать больше давления на Россию, чтобы быть готовыми к любым ответным действиям с ее стороны», – сказал министр.

По мнению Цахкны, только при условии увеличения военной и финансовой помощи Киеву российские власти будут готовы сесть за стол переговоров. При этом официальная Москва неоднократно заявляла о приверженности именно дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Ранее комиссия парламента Эстонии одобрила принципы для возможных переговоров с Москвой.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна отверг идею диалога с российской стороной.

Премьер-министр республики Кристен Михал назвал давление единственным работающим методом против Москвы.