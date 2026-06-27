Пропавшую на Урале пенсионерку нашли в болоте спустя двое суток

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спасатели в Свердловской области нашли и достали из болота пенсионерку, которую волонтеры и полиция искали на протяжении двух суток.

Пожилая женщина, страдающая деменцией, пропала вечером во вторник. В последний раз ее видели возле местного магазина, после чего следы обрывались, передает РИА «Новости».

Родственники оперативно обратились за помощью в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Бабушка вышла за пределы поселка, шла по полю вдоль реки и провалилась на заболоченном участке. Сама выбраться уже не смогла. Ее нашел местный рыбак, который случайно проходил мимо», – сообщили в пресс-службе отряда.

Мужчина, обнаруживший пенсионерку, знал о поисках и сразу связался со спасателями и горячей линией отряда. Поскольку женщина увязла слишком глубоко, самостоятельно вытащить ее он не смог. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли пострадавшую и передали медицинским работникам. В поисках принимали участие более 30 добровольцев и полицейские из города Заречного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня спасатели обнаружили живыми двух заблудившихся мальчиков в Красноярском крае.

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