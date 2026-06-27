Жертвой массового отравления в астраханском общепите стал местный житель

Трагический инцидент произошел на одном из предприятий общественного питания, передает РИА «Новости».
«По предварительной информации, за медицинской помощью обратились жители Астрахани. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пациентов скончался», – заявил представитель регионального управления СК,
Специалисты областного управления Роспотребнадзора оперативно проверили производственный цех и выявили грубые нарушения санитарных норм. На кухне отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре, а также не соблюдалась поточность технологических процессов. Сейчас инфицированные получают лечение в стационаре.
Эпидемиологи уже определили круг лиц, которые могли контактировать с источником заразы. За ними установлено тщательное медицинское наблюдение и проводятся лабораторные исследования. Прокуратура региона продолжает проверку для выяснения точных причин ухудшения здоровья людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани с подтвержденным сальмонеллезом госпитализировали двенадцать клиентов местного гастронома.
Несколькими днями ранее правоохранители задержали владельца кафе в волгоградском Камышине из-за массового отравления 30 посетителей.