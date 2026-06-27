Жители Берлина устроили массовый протест против политики властей Германии

Акция против сокращения социальных расходов собрала в Берлине тысячи участников

Tекст: Мария Иванова

В субботу жители столицы Германии выразили масштабное недовольство планами руководства страны по ослаблению трудовых гарантий, передает РИА «Новости».

«Сегодня в Берлине 3000 человек приняли участие в демонстрации под лозунгом «Хватит!». Акцию организовали DGB, профсоюзы, социальные, благотворительные и экологические организации, религиозные общины и другие инициативы гражданского общества», – говорится в заявлении Немецкого объединения профсоюзов.

Участники митинга возмутились тем, что основная финансовая нагрузка перекладывается на плечи обычных работников, безработных и нуждающихся семей. Демонстранты потребовали увеличить государственные инвестиции в здравоохранение, систему ухода, образование и жилищное строительство.

Организаторы акции подчеркнули, что текущий курс властей ведет к расколу общества. По их оценкам, урезание социальных программ подрывает доверие к государственным институтам и создает почву для усиления радикальных политических сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня тысячи людей вышли на антиправительственную манифестацию в центре Берлина.

В мае делегаты съезда Объединения немецких профсоюзов освистали канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за планов жесткой экономии.

Месяцем ранее около 5 тыс. человек провели в Марбурге масштабную акцию против урезания социальных гарантий.