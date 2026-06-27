Власти Центральноафриканской Республики объявили о вспышке холеры

В Центральноафриканской Республике жертвами вспышки холеры стали 24 человека

Tекст: Мария Иванова

Министр здравоохранения и народонаселения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе официально подтвердил начало эпидемии, передает РИА «Новости». Очаги заражения зафиксированы в двух медицинских округах на юго-западе государства.

«На сегодня выявлено 197 случаев заболевания, в том числе 24 летальных исхода, что соответствует коэффициенту смертности 12,2%. Однако благодаря оперативным медицинским мерам не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди пациентов, проходящих лечение в медицинских учреждениях или в общинах», – заявил глава ведомства.

Руководитель министерства обратился к гражданам с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Сомсе также подчеркнул острую необходимость строго соблюдать все санитарные правила и меры профилактики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила российских туристов о риске заражения холерой во время заграничных поездок.

Ранее руководитель ведомства заявила о глобальной угрозе масштабного распространения этой инфекции из-за гуманитарных катастроф.

В конце прошлого года Детский фонд ООН зафиксировал крупнейшую за четверть века вспышку данного заболевания в Демократической Республике Конго.