Аэропорт Домодедово ограничил полеты для обеспечения безопасности

Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

Tекст: Валерия Городецкая

«В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.