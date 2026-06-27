МИД пообещал ответить на запрет Румынии для российских гимнасток

Захарова пообещала ответ на запрет Румынии для российских гимнасток

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и верной реакцией на произвол местных властей.

Представитель ведомства добавила, что нагнетаемая в Румынии русофобия демонстрирует неспособность государства обеспечить равные условия для участников международных соревнований. Москва не оставит без последствий этот инцидент.

«Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

По словам дипломата, ситуация усугубляется тем, что санкции против российских спортсменок инициировал местный градоначальник. Организаторы мероприятия и власти не решились перечить чиновнику, который прикрывался дежурными политическими заявлениями.

Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом.

В ответ сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Кубка вызова.

Международная федерация гимнастики анализирует данный инцидент.