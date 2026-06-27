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    Отказ Кубы от социализма неправильно поняли
    Эксперт: Атака по «Самбекским высотам» – удар по символу единства
    Военный эксперт объяснил новый обмен ударами Ирана и США
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    27 июня 2026, 16:12 • Новости дня

    МИД пообещал ответить на запрет Румынии для российских гимнасток

    Захарова пообещала ответ на запрет Румынии для российских гимнасток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и пообещала ответ на демарш Бухареста.

    Мария Захарова назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без государственного флага единственно возможным шагом, и верной реакцией на произвол местных властей.

    Представитель ведомства добавила, что нагнетаемая в Румынии русофобия демонстрирует неспособность государства обеспечить равные условия для участников международных соревнований. Москва не оставит без последствий этот инцидент.

    «Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

    По словам дипломата, ситуация усугубляется тем, что санкции против российских спортсменок инициировал местный градоначальник. Организаторы мероприятия и власти не решились перечить чиновнику, который прикрывался дежурными политическими заявлениями.

    Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом.

    В ответ сборная России по художественной гимнастике пропустит этап Кубка вызова.

    Международная федерация гимнастики анализирует данный инцидент.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

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    27 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии

    Дмитриев пошутил об усердии руководства ЕК из-за работающих кондиционеров

    Дмитриев объяснил работу кондиционеров только у руководства Еврокомиссии
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава РФПИ иронично прокомментировал ситуацию в штаб-квартире Еврокомиссии, где охлаждение воздуха оставили только на верхних этажах здания, у руководства.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев объяснил причину работы кондиционеров исключительно на верхних этажах штаб-квартиры Еврокомиссии, передает ТАСС.

    «На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее – поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети.

    Ранее издание Politico сообщило о частичном отключении системы кондиционирования в 13-этажном здании Еврокомиссии в Брюсселе. Причиной стала аномальная жара в Европе, при этом охлаждение сохранилось в кабинетах Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров.

    Весной Кирилл Дмитриев предрек Урсуле фон дер Ляйен наступление зимы из-за провальной энергетической политики. Незадолго до этого глава РФПИ назвал руководителя Еврокомиссии «убийцей экономики».

    Прошлым летом в странах Евросоюза началась масштабная пропагандистская кампания против использования кондиционеров.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе установилаьс рекордная жара, и Франция уже расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам.

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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

    Армандо Мема осудил выступление Урсулы фон дер Ляйен на международной конференции по Украине в Гданьске, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на признание руководства объединения в ведении прокси-войны против Москвы.

    «России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, – это чистое зло», – написал финский деятель в социальной сети X.

    Он выразил недовольство тем, что европейские средства направляются на боевые действия вместо восстановления собственной экономики. По его мнению, Европа превратилась в союз войны, поэтому государствам необходимо вернуть свою независимость. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что именно Старый Свет стал главным препятствием для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема назвал необычными слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения.

    Для подлинного мира с Россией он призвал полностью сменить европейский правящий класс.

    Ранее представитель партии «Альянс свободы» потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому из-за прилетающих украинских беспилотников.

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    27 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.

    Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

    В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    27 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Признанный в России иноагентом и внесенный в список экстремистов актер Алексей Панин накопил задолженность перед государством в размере 2,5 млн рублей.

    «Алексей Панин задолжал налоговой почти 2,5 млн рублей», – сообщает Ura.Ru URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash. Издание отмечает, что финансовые трудности преследуют артиста уже несколько лет.

    Осенью прошлого года исполнительное производство по кредитам на сумму 411 тыс. рублей было прекращено. Приставы не смогли найти ни самого актера, ни его имущества, ни средств на банковских счетах. При этом долги по налогам и сборам в размере около 212 тыс. рублей сохранились.

    В 2016 году репутация артиста серьезно пострадала после выхода телевизионного сюжета. В эфире федерального канала показали видеоролик компрометирующего характера. Сам Панин тогда заявлял, что на кадрах запечатлен похожий на него человек, а само видео смонтировано для дискредитации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года суд обязал актера погасить долг по кредитной карте его покойной матери.

    В конце 2024 года Апелляционный военный суд оставил без изменения заочный приговор артисту за оправдание терроризма.

    Ранее Росфинмониторинг включил Алексея Панина в список террористов и экстремистов.

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    27 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

    Путин направил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким экс-министра обороны Сергея Иванова, который скончался накануне на 74-м году жизни. Глава государства отметил выдающийся вклад ушедшего из жизни политика в укрепление суверенитета страны и развитие Вооруженных сил.

    В своем обращении президент подчеркнул исключительную значимость многолетней работы государственного деятеля на благо Отечества, сообщает сайт Кремля.

    «Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья – все кто знал его и кому довелось с ним трудиться.

    Таким он останется в нашей памяти»», – говорится в послании Владимира Путина.

    Сергей Иванов посвятил долгие годы службе во внешней разведке, а в 2001 году занял пост министра обороны. Под его руководством начался масштабный переход к профессиональной армии и системная модернизация оборонного комплекса.

    В разные годы он также работал вице-премьером, руководил администрацией президента и занимался вопросами экологии.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался накануне в возрасте 73 лет.

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    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

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    26 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Российским тяжелоатлетам вернули флаг и гимн на международных турнирах

    IWF допустила тяжелоатлетов России с флагом и гимном к международным турнирам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных категорий смогут снова выступать на мировых первенствах по тяжелой атлетике под своими национальными символами.

    Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение разрешить участие атлетов из России и Белоруссии в соревнованиях под своей эгидой. Допуск распространяется на представителей всех возрастных групп, передает РИА «Новости».

    «Это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтральности в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на самом высоком международном уровне», – сообщается на сайте организации.

    В заявлении федерации уточняется, что ранее в этом году ограничения сняли с юношей и юниоров. Теперь порядок допуска охватывает абсолютно все категории, давая возможность тяжелоатлетам соревноваться при соблюдении действующих критериев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Международная федерация тяжелой атлетики допустила к турнирам с национальной символикой российских спортсменов до 23 лет.

    В апреле бюро Международной федерации водных видов спорта сняло аналогичные ограничения со взрослых атлетов.

    В мае Объединенный мир борьбы вернул россиянам всех возрастов право на использование флага и гимна.

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