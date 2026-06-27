Звонарева выиграла первый турнир WTA с 2023 года

Россиянка Звонарева и индонезийка Сутджиади победили в парном турнире в Германии

Tекст: Мария Иванова

Спортсменки завоевали титул, обыграв в финале австралийку Эллен Перес и представительницу Нидерландов Деми Схюрс со счетом 6:1, 4:6, 10:5, передает РИА «Новости».

Решающий матч продолжался один час 24 минуты. Призовой фонд соревнований превышал 1 млн евро.

Для 41-летней россиянки этот трофей стал первым в текущем сезоне и 17-м в карьере в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации. В предыдущий раз она праздновала успех в ноябре 2023 года на Итоговом турнире WTA в Канкуне.

За свою богатую карьеру Звонарева добилась значительных успехов как в одиночном, так и в парном разрядах. Она дважды доходила до полуфинала Australian Open, играла в финалах Уимблдона и US Open, а также завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине. В парном разряде теннисистка выигрывала Australian Open в 2012 году и дважды покоряла US Open – в 2006 и 2020 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году россиянка Александра Панова победила в парном финале этого турнира в Бад-Хомбурге.

В начале июня Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции.