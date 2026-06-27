Минобрнауки заявило о повышении роли базового высшего образования «в один такт»

По его словам, выпускники должны выходить на рынок труда полностью готовыми к профессиональной деятельности, передает РИА «Новости».
«Повышается роль базового высшего образования, образования в один такт. И мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы человек, поступив в университет, оканчивал его, будучи готовым быть полноценным специалистом на рынке труда», – отметил замминистра.
Пилотный проект по обновлению системы обучения стартовал три года назад. Сейчас в инициативе участвуют 17 российских вузов, предоставляющих студентам базовое и специализированное образование. При этом аспирантура выделена в отдельный уровень подготовки научных и педагогических кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал полный переход российских вузов на обновленную систему подготовки студентов к 2030 году.
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила проведения пилотного проекта по изменению уровней профессионального обучения.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о создании около 580 новых учебных программ для 17 университетов.