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    27 июня 2026, 14:57 • Новости дня

    В Польше задержали угрожавшего президенту страны украинца

    В Польше задержали угрожавшего президенту страны Навроцкому украинца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Зелена-Гура взят под стражу 36-летний гражданин Украины, который во время дискуссии в интернете высказывал угрозы в адрес президента страны Кароля Навроцкого, сообщила представительница управления полиции города Анна Баран.

    «Следователи уголовного отдела управления полиции Зелена-Гуры задержали мужчину, который угрожал президенту Республики Польша», – сообщила Анна Баран, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что злоумышленник озвучил свои намерения во время онлайн-беседы с пока не установленным лицом.

    Уже в субботу задержанного доставят в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Ему планируют предъявить обвинения в нарушении статьи Уголовного кодекса о публичном оскорблении или унижении конституционного органа. За данное правонарушение мужчине грозит штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.

    Отношения между Варшавой и Киевом серьезно обострились в конце мая. Причиной стало участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации ОУН*-УПА* Андрея Мельника. Кроме того, украинский политик присвоил имя деятелей формирования центру специальных операций.

    В ответ на героизацию националистов Кароль Навроцкий принял жесткие меры. Польский лидер лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

    Украинский лидер предрек польскому политику плохой конец.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт Жешува в честь жертв украинских националистов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили ответ на «40-дневную операцию» Зеленского

    Депутат Колесник: ВС России применили не все средства нападения в рамках СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

    «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий. По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

    Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

    В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    25 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Дипломат: Россия находится в состоянии юридической войны с Западом

    Посол Кузьмин назвал санкции частью многогранной юридической войны против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны развязали против России масштабное правовое противостояние, используя санкционное давление и спорные инициативы в международных организациях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

    Дипломат подчеркнул, что западные государства активно продвигают сомнительные правовые инициативы и вводят односторонние принудительные меры давления, передает ТАСС.

    «Мы находимся в состоянии юридической войны. Причем эта война имеет комплексный многогранный характер. Это не только судебные иски, это и многочисленные односторонние, многосторонние принудительные миры, также именуемые санкциями», – сказал представитель внешнеполитического ведомства на Петербургском международном юридическом форуме.

    По словам Кузьмина, зарубежные партнеры используют международные организации для изоляции стран многополярного мира, включая Российскую Федерацию. Целью таких действий является попытка возложить на Москву псевдоответственность за несовершенные деяния, которые не получили бы поддержки ни в одном объективном международном суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Петербургском международном юридическом форуме Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    В начале июня зампред Совбеза охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление Запада как начало прямого противостояния с Россией.

    Месяцем ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о развернутой против независимых стран масштабной правовой агрессии.

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    25 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Захарова: Европейцы пытаются «просунуть физиономию» в украинские переговоры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские политики пытаются активно вмешаться в переговорный процесс по Украине для усиления позиций киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, представители стран Евросоюза стремятся навязать собственные условия в рамках возможного диалога.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки еэсовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых еэсовцев типа Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель хотя еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса», – сказала Захарова во время брифинга, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что европейские лидеры надеются найти способ участвовать в обсуждении. Запад намерен усилить позиции киевского режима, чтобы диктовать условия мира исключительно с позиции силы, подчеркнула представитель российского МИДа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила двуличие западных лидеров в вопросе урегулирования кризиса.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на отсутствие у Каи Каллас права требовать уступок от Москвы.

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    25 июня 2026, 00:36 • Новости дня
    Мэр румынского города запретил гимнасткам флаг и гимн России на Кубке вызова

    Мэр румынского города запретил флаг и гимн России на Кубке вызова

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортсменки из России могут лишиться возможности использовать государственную символику на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии вопреки недавним решениям профильных международных федераций.

    Градоначальник румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом и под гимн страны, передает Mediafax.

    Ранее Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз разрешили атлетам использовать государственную символику.

    «Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», – заявил Бок.

    По его словам, это решение не направлено против спортсменов, но он не согласен с тем, что политические символы Российского государства в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже.

    Бок призвал Румынскую федерацию гимнастики и государственные власти заранее прояснить ситуацию во избежание споров во время турнира.

    Этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня. Соревнования включены в официальный календарь World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян.

    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы.

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    25 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Дания решила запретить вид на жительство украинским призывникам

    Дания запретит выдачу вида на жительство украинским призывникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Дания подготовила законопроект об отказе в предоставлении убежища мужчинам призывного возраста с Украины для предотвращения их уклонения от мобилизации заявило датское министерство иммиграции и интеграции.

    «Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления датского  министерства.

    Изменения не затронут уже выданные документы. По состоянию на май 2026 года в государстве находились 47,6 тыс. украинцев, легализовавшихся по упрощенной процедуре.

    В Дании с 2022 года действует закон, по которому украинским беженцам доступен ВНЖ без необходимости проходить процедуру получения убежища. Они могут сразу работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, воспользоваться программой поддержки интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия в марте ужесточила правила приема украинцев призывного возраста. В мае Совет Европы отметил нарастание недовольства присутствием переселенцев с Украины в европейских странах. Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди беженцев с Украины.

    Захарова заявила о желании уставшей Европы выслать украинцев на фронт.

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    24 июня 2026, 17:13 • Новости дня
    Медведев: Россия готова бороться против западного неоколониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит активное противостояние неоколониальным практикам ради свободного развития всех государств планеты, сообщил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    По его словам, за пределами западного мира проживает более 80% населения Земли со своими уникальными традициями. Международное право должно помочь этому глобальному большинству стать реальным центром силы в многополярном мире.

    Зампред Совбеза добавил, что одних мирных инициатив недостаточно для улучшения ситуации. Бенефициары текущего миропорядка понимают исключительно язык силы, поэтому для диалога с ними требуются весомые экономические и военные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг скрытые неоколониальные амбиции западных стран.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил сохранение экономической и военной мощи России.

    Министерство иностранных дел заявило об отказе принимать диктат недружественных государств.

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    24 июня 2026, 17:00 • Новости дня
    Медведев обвинил Запад в полном уничтожении международного права

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, политик подверг резкой критике действия недружественных государств, передает ТАСС.

    «Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться», – отметил зампредседателя Совбеза РФ.

    Он добавил, что европейцы самостоятельно подорвали основы международного права, которые ранее активно защищали. В качестве примера Медведев привел отношение к праву собственности, об абсолютной защите которого западные страны моментально забыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о стремительной девальвации глобальной системы международных отношений.

    Директор правового департамента МИД Максим Мусихин сообщил о невозможности юридического оправдания задержания судов односторонними санкциями ЕС.

    Ранее представитель Кремля отметил фактическую утрату современным миром норм международного права.

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    25 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Себестоимость возведения жилья в Евросоюзе выросла в полтора раза за десять лет

    Себестоимость жилого строительства в ЕС выросла в полтора раза за десять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий увеличились почти наполовину, при этом лидерами удорожания стали государства Восточной Европы.

    Создание новых объектов недвижимости обошлось европейским компаниям значительно дороже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Опубликованный ведомством индекс цен производителей отражает реальные расходы строительных организаций на оплату услуг подрядчиков.

    «В период с 2015 по 2025 год цены на строительство такого типа жилых зданий в среднем по ЕС выросли на 48,2%. Значительная часть этого роста пришлась на последние годы: в 2021 году цены увеличились на 5,8%, в 2022 году – на 12,2%, а в 2023 году – на 6,9%», – указали в ведомстве.

    Специалисты уточнили, что после пиковых значений прошлых лет темпы удорожания замедлились до 2,3% в 2024 году и 1,3% в 2025 году. Самый заметный скачок себестоимости зафиксирован в Болгарии, где показатель взлетел на 166,1%. В тройку стран с максимальным ростом также вошли Венгрия и Румыния.

    Наименьшее давление на сектор оказала инфляция в Италии и Греции, где цены поднялись лишь на 17% и 17,3%. Относительную стабильность продемонстрировала и Финляндия с показателем в 22,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исландия обогнала Швейцарию по стоимости жизни из-за высоких цен на недвижимость.

    В прошлом году средняя цена газа для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила рост стоимости российского жилья на 8,7% по итогам 2025 года.

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