Элитный банный комплекс загорелся в центре Москвы

Tекст: Вера Басилая

ЧП случилось в центральной части города, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает «360».

В разное время этот комплекс посещали юморист Павел Воля вместе со своей супругой, гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Также среди гостей были замечены актер Станислав Ярушин, футбольный тренер Леонид Слуцкий и телеведущая Ксения Бородина, популярный актер Павел Прилучный, сообщает Shot.

В апреле прошлого года крупный пожар произошел в банном комплексе на востоке Москвы.

Огонь повредил семь строений на площади полторы тысячи квадратных метров.

В мае текущего года один человек пострадал при возгорании столичного хостела.