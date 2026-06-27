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    Как молодежь решает задачи национального масштаба
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    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта
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    27 июня 2026, 14:41 • Новости дня

    Элитный банный комплекс загорелся в центре Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло в банном комплексе Басманного района Москвы, куда экстренно направили пожарно-спасательные подразделения для ликвидации огня.

    ЧП случилось в центральной части города, на место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает «360».

    В разное время этот комплекс посещали юморист Павел Воля вместе со своей супругой, гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой. Также среди гостей были замечены актер Станислав Ярушин, футбольный тренер Леонид Слуцкий и телеведущая Ксения Бородина,  популярный актер Павел Прилучный, сообщает Shot.

    В апреле прошлого года крупный пожар произошел в банном комплексе на востоке Москвы.

    Огонь повредил семь строений на площади полторы тысячи квадратных метров.

    В мае текущего года один человек пострадал при возгорании столичного хостела.

    26 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в столице США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики предали огласке переговоры украинского радикала Кирилла Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), предлагавшего заложить бомбы в людных местах Вашингтона ради максимального числа жертв.

    Запись разговора живущего в Киеве агента СБУ опубликовала ФСБ. На аудио злоумышленник призывает организовать взрывы в США в преддверии 4 июля или другого национального праздника, передает ТАСС.

    «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов», – заявляет Макаренко своим последователям. Он также добавил, что американцам необходимо напомнить об отсутствии безопасных мест.

    Ведомство ранее сообщало о причастности Макаренко к координации подростка из Дагестана, планировавшего преступления. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Мужчина отвечает за создание тайников со взрывчаткой на территории России, а также организует нападения на школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы выявили связь задержанного в Дагестане злоумышленника с киевским праворадикалом.

    Несколькими днями ранее силовики предотвратили двойной теракт украинских смертниц в Пятигорске.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил о спонсировании диверсий на российской территории украинскими преступными группировками.

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    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower (China Zun), сообщил телеканал CNN.

    Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.

    По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.

    По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.

    В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.

    В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    26 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В грузинском парламенте вспыхнула масштабная потасовка между представителями правящей партии и оппозицией во время выступления премьер-министра.

    В конфликте сошлись депутаты правящей политической силы «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционной партии «Гахария за Грузию», передает ТАСС.

    Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.

    В числе участников драки оказался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, представляющий «Грузинскую мечту». Местные телеканалы распространили кадры конфликта, а прямая трансляция заседания была остановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе возглавил правящую партию «Грузинская мечта».

    В мае 2024 года депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались во время обсуждения закона об иноагентах.

    Месяцем ранее оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    @ Jesus Hellin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    26 июня 2026, 17:00 • Новости дня
    В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

    Депутат Исаев допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

    Tекст: Денис Тельманов

    В будущем россияне смогут перейти на сокращенную рабочую неделю, так как свободное время становится важнейшей ценностью в меняющемся обществе, сообщил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

    Исаев выразил уверенность в неизбежности таких изменений на фоне трансформации рынка, передает ТАСС.

    «Подтверждаю еще раз, рано или поздно, это произойдет, потому что можно согласиться с Карлом Марксом, что главное богатство в обществе - это свободное время живущих в этом обществе людей», – заявил парламентарий в ходе сессии «Кадровое обеспечение технологического лидерства» в Новосибирске.

    Законодатель подчеркнул стремительные изменения на рынке труда. По его словам, исследования показывают, что 30% дипломов теряют актуальность за три года, а в ближайшие годы под влиянием искусственного интеллекта могут исчезнуть или видоизмениться 65% профессий в рекламе и маркетинге.

    Депутат добавил, что эти факторы требуют создания системы непрерывного обучения кадров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтруда Антон Котяков указал на отсутствие смысла в переходе России на четырехдневную рабочую неделю.

    Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов спрогнозировал эволюционный переход к новому формату занятости.

    Академик РАН Геннадий Онищенко назвал главным условием для сокращения рабочих дней внедрение новых технологий.

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