Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства

Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.
«Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.
В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.
В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.
Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.