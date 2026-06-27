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    27 июня 2026, 14:23 • Новости дня

    В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

    «По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

    Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

    Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

    Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

    Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

    Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    26 июня 2026, 21:43 • Новости дня
    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.

    Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.

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    25 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска танкера
    @ Frank Behling/vesselfinder

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании танкера Deliver, который шел под флагом Камеруна, судно якобы следовало из российского порта Приморск.

    «Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права», – заявил Макрон в соцсетях, РИА «Новости».

    Позже в морской префектуре по Средиземному морю уточнили детали маршрута. По данным ведомства, танкер якобы направлялся из Приморска и использовал флаг Камеруна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня французские военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Министерство иностранных дел России потребовало от Парижа разъяснений по поводу захвата этого судна.

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили ответ на «40-дневную операцию» Зеленского

    Депутат Колесник: ВС России применили не все средства нападения в рамках СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

    «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий. По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

    Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

    В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    26 июня 2026, 13:02 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    Сенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон официально не сообщал Москве о смене своей позиции по урегулированию конфликта на Украине. Впрочем, и в противном случае этот фактор не изменит подходы России, а они определяются успехами ВС РФ в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об утрате США нейтрального статуса по вопросу Украины.

    «Эммануэль Макрон – известный провокатор. Пусть не радуется раньше времени и не пытается такими заявлениями попасть в число переговорщиков с Москвой по Украине. Участнице конфликта Франции нечего делать за дипломатическим столом. А ее нынешний президент может отправиться в отставку в весьма обозримом будущем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Что касается Вашингтона, то он официально не сообщал Москве о смене своей позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине. «Впрочем, даже если это и так – тем хуже для американской стороны. В таком случае США можно будет считать участниками конфликта», – допустил парламентарий.

    По его словам, Москва воздерживается от подобных заявлений из уважения к американской стороне и к тем договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. «Причем работа над ними велась именно по предложению Вашингтона», – заметил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, США никогда нельзя было считать полноценно нейтральными в отношении украинского регулирования. Вашингтон поставлял оружие европейским странам, явно понимая, что оно будет перенаправлено на Украину. Кроме того, американская сторона обеспечивала Киев спутниковой связью и разведданными», – напомнил Джабаров.

    При этом, указал сенатор, повестка России в отношении украинского кризиса никак не изменится с приобретением или утратой каким-либо государством нейтрального статуса в рамках этого дискурса. «Позиция Москвы определяется успехами российских Вооруженных сил в зоне СВО», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    25 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Посольство России назвало пиратством задержание Францией танкера Deliver
    Посольство России назвало пиратством задержание Францией танкера Deliver
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержание Францией шедшего из Приморска танкера Deliver является незаконным по международному праву, речь идет об очередном факте пиратства, сообщило посольство России во Франции.

    Посольство России в Париже, комментируя задержание шедшего из Приморска танкера Deliver французскими властями, заявило, что речь идет об очередном факте пиратства, передает РИА «Новости».

    Захват следовавшего из Приморска танкера Deliver является недопустимым с точки зрения международного права.

    Французская сторона не стала уведомлять отечественных дипломатов о задержании судна. Представители посольства уточнили, что, по предварительным данным, граждан России среди членов экипажа нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании следовавшего из Приморска танкера Deliver.

    В начале июня французские военные задержали в Атлантическом океане грузовое судно Tagor.

    Министерство иностранных дел России потребовало от Парижа разъяснений по поводу захвата корабля.

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    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

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    25 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Дипломат: Россия находится в состоянии юридической войны с Западом

    Посол Кузьмин назвал санкции частью многогранной юридической войны против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны развязали против России масштабное правовое противостояние, используя санкционное давление и спорные инициативы в международных организациях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

    Дипломат подчеркнул, что западные государства активно продвигают сомнительные правовые инициативы и вводят односторонние принудительные меры давления, передает ТАСС.

    «Мы находимся в состоянии юридической войны. Причем эта война имеет комплексный многогранный характер. Это не только судебные иски, это и многочисленные односторонние, многосторонние принудительные миры, также именуемые санкциями», – сказал представитель внешнеполитического ведомства на Петербургском международном юридическом форуме.

    По словам Кузьмина, зарубежные партнеры используют международные организации для изоляции стран многополярного мира, включая Российскую Федерацию. Целью таких действий является попытка возложить на Москву псевдоответственность за несовершенные деяния, которые не получили бы поддержки ни в одном объективном международном суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Петербургском международном юридическом форуме Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    В начале июня зампред Совбеза охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление Запада как начало прямого противостояния с Россией.

    Месяцем ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о развернутой против независимых стран масштабной правовой агрессии.

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