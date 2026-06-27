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    27 июня 2026, 14:19 • Новости дня

    Власти Ирана заявили о подготовке жесткого ответа американским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума, заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    Советник верховного лидера страны Мохсен Резаи подчеркнул готовность наказать Вашингтон за каждый нарушенный пункт соглашения, передает РИА «Новости». Ранее американское военное командование подтвердило факт нанесения ударов по иранской территории в ответ на предполагаемую атаку коммерческого судна. После этого ближневосточные базы США подверглись ответному обстрелу.

    «Поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании и, продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе, пятый пункт. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», – написал Резаи в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана осудило американские воздушные атаки по южному побережью исламской республики.

    Корпус стражей исламской революции пообещал скорый военный ответ Вашингтону.

    Позже иранские вооруженные силы атаковали несколько мест дислокации армии США на Ближнем Востоке.

    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

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    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    27 июня 2026, 00:47 • Новости дня
    КСИР пообещал решительный ответ на удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Ирана на удар США будет скорым и решительным, заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», – сказано в сообщении Reuters.

    Кроме того, в сообщении КСИР сказано, что иранским вооруженным силам удалось отразить атаку США в районе города Сирик, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Американские военные сообщили, что нанесли в ответ удары по иранским объектам.

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    27 июня 2026, 02:32 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «отвечать насилием на насилие»

    Вэнс: На насилие США ответят Ирану насилием

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство намерено отвечать Ирану «насилием на насилие», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдаем. Если есть разногласия по поводу применения меморандума, они могут снять трубку. Но на насилие будет отвечено насилием», – заявил Вэнс в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

    В ответ Иран атаковал места дислокации войск США.


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    27 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.

    Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.

    Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.

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    26 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Иран опроверг слухи о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отверг сообщения о появлении канала коммуникации с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

    «Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом», – заявили в КСИР, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ведомстве также добавили, что Ормузский пролив принадлежит Ирану, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Военные подчеркнули, что линия связи с американским руководством по этому вопросу никогда не создавалась и не появится в будущем.

    Напомним, Международная морская организация приступила к выводу заблокированных в Персидском заливе экипажей.

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    27 июня 2026, 10:09 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на несправедливое отношение США к футболистам

    Тренер Ирана обвинил США в политизации чемпионата мира

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер иранской сборной Амир Галенои раскритиковал американские власти за жесткие требования к перемещениям команды на турнире, призвав ФИФА вмешаться.

    США на домашнем чемпионате мира не отделяют футбол от политики, и на это должны обратить внимание в ФИФА, заявил главный тренер сборной Ирана Амир Галенои, передает РИА «Новости».

    По его словам, спорт должен объединять людей, а не служить политическим целям.

    «Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – подчеркнул Галенои после ничьей со сборной Египта.

    Тренер отметил, что о политизированности США свидетельствует отношение к иранским футболистам, которых заставляют приезжать незадолго до матча и немедленно покидать страну.

    Наставник добавил, что страна-хозяйка относится к команде крайне несправедливо. Ранее Министерство внутренней безопасности США разрешило иранцам прибыть в Сиэтл лишь за два дня до игры, обязав их уехать сразу после финального свистка. При этом иранской команде не разрешили привести с собой медиапредставителя на пресс-конференцию.

    Сейчас Иран занимает третье место в группе G после трех ничьих. Выход сборной в плей-офф будет зависеть от результатов других команд. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории США, Канады и Мексики, турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США отказали в выдаче виз некоторым представителям иранской сборной. Из-за жестких ограничений футболисты прилетели в Лос-Анджелес всего за сутки до игры с Бельгией.

    Позже американская сторона разрешила команде прибыть на решающий матч в Сиэтл за два дня до старта.

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    27 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Власти Бахрейна заявили об атаке иранских беспилотников

    МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за атаку беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    На рассвете в субботу несколько иранских беспилотников атаковали территорию Бахрейна, поставив под угрозу мирные инициативы в регионе, заявило Министерство иностранных дел Бахрейна.

    Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что Иран на рассвете атаковал территорию страны беспилотниками, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении ведомства, распространенном местным новостным агентством BNA.

    Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что возлагает на Тегеран ответственность за случившееся. По мнению дипломатов, подобные действия подрывают мирныеинициативы в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ранее атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне. Силы противовоздушной обороны королевства отразили масштабную ракетно-дроновую атаку.

    Министерство внутренних дел страны в апреле сообщало о пожаре на промышленном предприятии после удара Ирана.

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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    27 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Посол заявил о готовности России помочь Ирану в восстановлении инфраструктуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские компании готовы поддержать Иран в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил посол в исламской республике Алексей Дедов.

    «Российские промышленные и строительные компании, проектные и инжиниринговые институты, а также научно-технологические центры страны обладают уникальными технологиями, возможностями и опытом в различных областях», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Он добавил, что при получении официальных запросов Москва оперативно подготовит конкретные предложения по сотрудничеству. Кроме того, в ближайшие дни представители двух стран проведут переговоры в российской столице. На повестке дня – обсуждение строительства новой атомной электростанции «Хормоз».

    Соглашение о возведении АЭС общей мощностью 5 000 МВт стоимостью 25 млрд долларов было подписано в сентябре 2025 года. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, торгово-экономические отношения двух государств активно развиваются. В первые четыре месяца 2026 года экспорт российских товаров в Иран вырос на 56%, а грузоперевозки по коридору Север – Юг увеличились на 87%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Москва и Тегеран заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз».

    Позже президент России Владимир Путин объявил о расширении совместных инфраструктурных проектов.

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил готовность восстановить поврежденные иранские ядерные объекты.

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