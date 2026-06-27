Власти Ирана заявили о подготовке жесткого ответа американским военным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Советник верховного лидера страны Мохсен Резаи подчеркнул готовность наказать Вашингтон за каждый нарушенный пункт соглашения, передает РИА «Новости». Ранее американское военное командование подтвердило факт нанесения ударов по иранской территории в ответ на предполагаемую атаку коммерческого судна. После этого ближневосточные базы США подверглись ответному обстрелу.

«Поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе, США нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании и, продолжая создавать напряженность в Ормузском проливе, пятый пункт. Иран жестко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», – написал Резаи в социальной сети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана осудило американские воздушные атаки по южному побережью исламской республики.

Корпус стражей исламской революции пообещал скорый военный ответ Вашингтону.

Позже иранские вооруженные силы атаковали несколько мест дислокации армии США на Ближнем Востоке.