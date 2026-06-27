Мошенники похитили у пенсионера в Москве более 31 млн рублей

Мошенники под видом правоохранителей похитили у пенсионера 31,5 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лжесотрудники правоохранительных органов на протяжении шести месяцев вводили в заблуждение пожилого жителя столицы. Злоумышленник сообщил мужчине, что от его имени произведен перевод средств преступнику. После этого жертву уведомили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие.

Пожилой москвич согласился на сотрудничество, после чего курьер привез ему поддельные процессуальные документы и взял подписку о неразглашении.

«По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», – сообщили в столичной прокуратуре.

Преступники обещали вернуть все средства по окончании расследования. Мужчина осознал обман лишь тогда, когда не смог связаться со своим так называемым куратором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички 37 млн рублей.

В начале того же месяца другой пожилой житель столицы отдал злоумышленникам через курьеров более 71 млн рублей.

В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю пенсионерку на 40 млн рублей.