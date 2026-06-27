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    27 июня 2026, 13:39 • Новости дня

    Посол заявил о готовности России помочь Ирану в восстановлении инфраструктуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские компании готовы поддержать Иран в восстановлении гражданской инфраструктуры, пострадавшей во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил посол в исламской республике Алексей Дедов.

    «Российские промышленные и строительные компании, проектные и инжиниринговые институты, а также научно-технологические центры страны обладают уникальными технологиями, возможностями и опытом в различных областях», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Он добавил, что при получении официальных запросов Москва оперативно подготовит конкретные предложения по сотрудничеству. Кроме того, в ближайшие дни представители двух стран проведут переговоры в российской столице. На повестке дня – обсуждение строительства новой атомной электростанции «Хормоз».

    Соглашение о возведении АЭС общей мощностью 5 000 МВт стоимостью 25 млрд долларов было подписано в сентябре 2025 года. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, торгово-экономические отношения двух государств активно развиваются. В первые четыре месяца 2026 года экспорт российских товаров в Иран вырос на 56%, а грузоперевозки по коридору Север – Юг увеличились на 87%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Москва и Тегеран заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз».

    Позже президент России Владимир Путин объявил о расширении совместных инфраструктурных проектов.

    Глава Росатома Алексей Лихачев выразил готовность восстановить поврежденные иранские ядерные объекты.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»

    Суд взыскал компенсацию за незаконное использование песни «Земля» в шоу «Голос»

    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная российская исполнительница Мария Макарова добилась выплаты 300 тыс. рублей за неправомерное исполнение хита из фильма «Брат-2» в эфире популярного телевизионного проекта.

    Московский суд обязал создателей музыкальной передачи выплатить Марии Макаровой денежную компенсацию, передает РИА «Новости».

    Поводом для разбирательства стало исполнение композиции «Земля» в 13-м сезоне проекта на этапе слепых прослушиваний. Впоследствии видеозапись номера появилась на официальном сайте и в социальных сетях.

    Артистка подчеркнула, что не давала согласия на переработку трека и доведение его до всеобщего сведения. По ее мнению, телеканал использовал популярный саундтрек для повышения собственных рейтингов и заработка на рекламе.

    «Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», – говорится в исковом заявлении.

    Изучив материалы дела, инстанция признала нарушение исключительных авторских прав. Общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда и судебных издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд привлек музыкантов группы «Секрет» к многомиллионному разбирательству из-за мюзикла.

    Композитор Алексей Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но».

    Арбитражный суд Брянской области взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Брат-2».

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Группировка «Север» разгромила штурмовой полк ВСУ под Волчанском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли поражение силам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что речь идет об отдельных подразделениях полка, которые командование перебросило на этот участок линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Пытаясь остановить наступление группировки войск «Север» в Волчанском районе Харьковской области, командование ВСУ перебросило на данный участок фронта отдельные подразделения 225-го ОШП. Однако некрологи уничтоженных украинских националистов наглядно показывают, что штурмовое подразделение ВСУ ничего не смогло противопоставить нашим мотострелкам», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее бойцы группировки «Север» показали наилучшие результаты по освобождению территорий в Харьковской области.

    Месяцем ранее эти подразделения установили контроль над харьковским населенным пунктом Чайковка.

    В конце прошлого года удары авиационных бомб практически уничтожили украинский 225-й отдельный штурмовой полк под Гуляйполем.

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    26 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

    «Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», – подчеркивается в заявлении на сайте МИД.

    Прибывающие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов сталкиваются с прямым издевательством, отметили в ведомстве. Пассажиров подвергают тщательным допросам и проверкам, заставляя часами ждать в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, местные спецслужбы незаконно проверяют содержимое мобильных телефонов путешественников.

    Часто подобные мероприятия заканчиваются немотивированным отказом во въезде в страну. В МИД указали, что при вылете из столицы Молдавии процедуры досмотра искусственно затягиваются, из-за чего люди опаздывают на рейсы. При этом молдавские власти игнорируют запросы посольства и не допускают к задержанным консульских сотрудников.

    В январе российское дипломатическое ведомство уже советовало гражданам временно отказаться от поездок в эту страну.

    Накануне молдавские пограничники на несколько часов задержали дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

    Из-за этого инцидента Москва вызвала посла республики Лилиана Дария для заявления решительного протеста.

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    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    26 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанный в Дагестане злоумышленник занимался террористической деятельностью на территории России, Соединенных Штатов и стран Европы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Его действия координировали украинские спецслужбы, передает РИА «Новости». Непосредственным куратором преступника выступал проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    «Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению теракта в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», – рассказали в ведомстве.

    Известно, что родившийся в 1993 году киевский куратор руководит сетью неонацистских Telegram-каналов. Он напрямую связан с украинской разведкой и отвечает за организацию тайников со взрывчаткой и оружием на российской территории. В настоящее время радикал официально объявлен в розыск за подготовку терактов.

    В апреле силовики задержали готовившего взрыв у объектов Минобороны россиянина.

    Незадолго до этого в Пятигорске пособник украинских спецслужб признался в подготовке теракта.

    В марте сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины чиновника в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 14:44 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Минобороны: Россия вернула из украинского плена 160 военных

    Россия вернула из украинского плена 160 военных
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 160 российских бойцов, взамен украинской стороне передано аналогичное число военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Освобожденные из плена российские бойцы в настоящий момент находятся на территории Белоруссии, сообщается в канале ведомства в Max. Там с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Сначала военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и комплексной реабилитации в госпиталях военного ведомства.

    Особую роль в процессе обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Сообщается, что эта страна оказала гуманитарное посредничество при возвращении российских солдат на родину.

    В начале июня уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Несколькими днями ранее Министерство обороны сообщило об освобождении 185 российских бойцов.

    В середине мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    26 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Славянской ТЭС

    Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации ВСУ бомбами ФАБ-1500

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация успешно поразила временные базы размещения украинских военных на территории Славянской теплоэлектростанции, использовав мощные авиабомбы.

    Воздушно-космические силы России атаковали пункты дислокации бойцов ВСУ в районе Николаевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». Удар пришелся по объектам на Славянской ТЭС.

    «Разведывательными подразделениями ВС РФ на территории Славянской ТЭС в районе города Николаевка в ДНР были выявлены пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После обнаружения целей командование приказало уничтожить их авиационными средствами. Экипажи сбросили три бомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции. Средства объективного контроля подтвердили точные попадания по заданным координатам, добавили в ведомстве. Также было опубликовано видео успешной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков разрушили пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке тремя авиабомбами ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее авиация поразила позиции этого же подразделения двумя тяжелыми бомбами с универсальными модулями планирования.

    Министерство обороны сообщило о массированных ударах снарядами ФАБ-500 по центрам управления беспилотниками в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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