Посол заявил о готовности России помочь Ирану в восстановлении инфраструктуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Российские промышленные и строительные компании, проектные и инжиниринговые институты, а также научно-технологические центры страны обладают уникальными технологиями, возможностями и опытом в различных областях», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

Он добавил, что при получении официальных запросов Москва оперативно подготовит конкретные предложения по сотрудничеству. Кроме того, в ближайшие дни представители двух стран проведут переговоры в российской столице. На повестке дня – обсуждение строительства новой атомной электростанции «Хормоз».

Соглашение о возведении АЭС общей мощностью 5 000 МВт стоимостью 25 млрд долларов было подписано в сентябре 2025 года. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, торгово-экономические отношения двух государств активно развиваются. В первые четыре месяца 2026 года экспорт российских товаров в Иран вырос на 56%, а грузоперевозки по коридору Север – Юг увеличились на 87%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Москва и Тегеран заключили соглашение о строительстве атомной электростанции «Хормоз».

Позже президент России Владимир Путин объявил о расширении совместных инфраструктурных проектов.

Глава Росатома Алексей Лихачев выразил готовность восстановить поврежденные иранские ядерные объекты.