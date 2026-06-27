СК завел дело после отравления мефедроном на вечеринке в Подмосковье

СК завел дело после отравления наркотиками на вечеринке в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагический инцидент произошел в городском округе Солнечногорск. Компания отмечала праздник в частном доме, распивая алкогольные напитки. В какой-то момент неизвестный предложил гостям белый порошок, после употребления которого участникам вечеринки стало плохо, передает СК по региону.

В пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета сообщили о начале расследования. «26 июня в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в коттеджном поселке Бакеево городского округа Солнечногорск скончались двое мужчин 2000 года рождения, еще шестеро человек госпитализированы с признаками отравления», – заявили в ведомстве.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В региональном Минздраве уточнили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, тогда как двое отказались от пребывания в больнице.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало острое отравление мефедроном. Правоохранители изъяли свертки с веществом для проведения судебно-медицинской экспертизы, а прокуратура взяла выяснение всех обстоятельств инцидента под контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом.

В январе текущего года суд приговорил шестнадцать участников преступного сообщества к длительным срокам за производство мефедрона в Московской области.

В прошлом году полицейские нашли в регионе две подпольные нарколаборатории.