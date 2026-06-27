Apple собралась закупить микросхемы у внесенной в черный список компании из КНР

Технологический гигант ведет активные консультации с Министерством торговли США и профильными ведомствами, передает ТАСС.
Цель диалога заключается в согласовании контракта с китайской фирмой CXMT, которая находится в американском черном списке из-за предполагаемых связей с армией КНР.
Подобное партнерство позволило бы расширить базу поставщиков на фоне острой нехватки памяти, вызванной стремительным развитием искусственного интеллекта. Сейчас компоненты закупаются у Micron, Samsung и SK Hynix. Формальных запретов на сделку нет, однако она несет серьезные репутационные риски.
Двумя днями ранее производитель увеличил стоимость компьютеров Mac и планшетов iPad из-за удорожания деталей. На фоне этих новостей акции корпорации потеряли более 6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики спрогнозировали заметный рост цен на бытовую электронику из-за дефицита компонентов.
Власти Китая анонсировали комплекс мер для стабилизации рынка на фоне удорожания микросхем памяти.
Капитализация южнокорейского производителя чипов SK Hynix благодаря буму искусственного интеллекта превысила стоимость акций корпорации Samsung.