Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская сторона намерена официально изъять российскую государственную собственность, передает РИА «Новости». Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу соответствующего заявления. «В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», – сообщил чиновник.

Речь идет о здании на улице Батория, ранее переданном российской стороне в бессрочное и безвозмездное пользование. По словам заместителя мэра города Эмилии Лодзиньской, Москве предложат добровольно отдать объект. Дипмиссия прекратила работу в декабре 2025 года по требованию Варшавы.

Территорию продолжал охранять единственный сотрудник, который не пустил внутрь пытавшихся захватить помещения чиновников. В ответ местные власти отключили зданию отопление и электроснабжение. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рекомендовала инициаторам изъятия просчитать последствия таких шагов.

Ранее Польша закрыла российские генеральные консульства в Познани и Кракове. В качестве ответной меры Москва отозвала согласие на работу польских представительств в Петербурге, Калининграде и Иркутске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральное консульство России в польском Гданьске официально прекратило работу в декабре прошлого года.

Спустя несколько дней находящиеся на территории объекта люди не впустили внутрь чиновников местной администрации.

В середине текущего месяца Министерство иностранных дел РФ пообещало болезненные меры при посягательстве на российскую дипломатическую недвижимость.