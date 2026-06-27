Рубио сообщил о завершении торговой сделки США и Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты и Индия близки к заключению важного торгового соглашения, передает РИА «Новости». Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что стороны находятся на последних этапах переговорного процесса.

«Мы надеемся завершить торговую сделку. Мы находимся на последних этапах ее согласования, и это очень позитивно», – рассказал американский политик в интервью индийскому агентству IANS.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США активно занимается подготовкой визита президента Дональда Трампа в Нью-Дели. Ожидается, что поездка американского лидера в Индию состоится в начале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Марко Рубио прибыл в Индию для укрепления экономических связей.

Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил курс на тесное сотрудничество с Вашингтоном.

Ранее МИД Индии сообщил о позитивных торговых переговорах с американской делегацией.