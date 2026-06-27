Минстрой утвердил новый порядок актов приемки услуг ЖКХ

Российские власти скорректировали процедуру утверждения документации по обслуживанию жилых домов, передает Минстрой. Выпущенный ведомством приказ устанавливает строгий порядок действий для всех участников процесса.
Новый нормативный акт четко определяет ответственных лиц и сроки формирования необходимых бумаг. Кроме того, в тексте подробно регламентирован способ передачи сформированной документации представителям владельцев квартир.
У собственников будет 30 дней на принятие решения по предоставленным материалам. В течение этого времени они вправе поставить подпись или подготовить аргументированный отказ. Указанные нормы вступят в силу первого сентября 2026 года и сохранят актуальность до аналогичной даты 2032 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах взаимодействия служб ЖКХ с жильцами.
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева напомнила о праве граждан на перерасчет платы за некачественное содержание общего имущества.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул важность контроля за ростом стоимости коммунальных услуг.