На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть

Двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия разыгралась в коттеджном поселке Бакеево во время праздничного застолья, передает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в ночь на 27 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Бакеево. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек», – рассказал источник телеканала.

До приезда врачей на месте скончались 26-летние Тимур О. и Миразбек О. Оставшихся шестерых гостей экстренно доставили в больницы с диагнозом острого перорального отравления.

В тяжелом состоянии находятся 20-летняя Алиса П. и двое молодых людей около 25 лет, личности которых устанавливаются. Еще трое участников праздника пребывают в состоянии средней тяжести.

Сейчас территорию осматривают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и выясняют природу смертельного вещества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

В декабре прошлого года следователи занялись расследованием массового отравления с тремя погибшими в подмосковном пансионате.