  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта
    Трамп потребовал сурово наказать Болтона
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    27 июня 2026, 10:56 • Новости дня

    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом

    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг жесткой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о поддержке Украины.

    Армандо Мема осудил выступление Урсулы фон дер Ляйен на международной конференции по Украине в Гданьске, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на признание руководства объединения в ведении прокси-войны против Москвы.

    «России это и так было известно, но такая степень высокомерия, открыто признавать свои собственные грехи и гордиться ими, – это чистое зло», – написал финский деятель в социальной сети X.

    Он выразил недовольство тем, что европейские средства направляются на боевые действия вместо восстановления собственной экономики. По его мнению, Европа превратилась в союз войны, поэтому государствам необходимо вернуть свою независимость. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что именно Старый Свет стал главным препятствием для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема назвал необычными слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о коллективной защите от нападения.

    Для подлинного мира с Россией он призвал полностью сменить европейский правящий класс.

    Ранее представитель партии «Альянс свободы» потребовал отменить военную помощь Владимиру Зеленскому из-за прилетающих украинских беспилотников.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

    Комментарии (7)
    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

    Комментарии (13)
    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

    Комментарии (3)
    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

    Комментарии (3)
    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


    Комментарии (0)
    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

    Комментарии (4)
    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Bloomberg: Две страны ЕС выразили опасения запретом на въезд участникам СВО

    Bloomberg: Рим и Париж опасаются запрета на въезд участникам СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Италия и Франция с опаской относятся к предложению Европейского союза о запрете въезда бывших участников спецоперации в страны ЕС, пишут СМИ.

    «Обе страны опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к повсеместному запрету на въезд россиян, и считают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций», – передает Bloomberg.

    Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывших российских военнослужащих оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто установить, заявили некоторые источники.

    Среди других спорных моментов – вопрос о том, как управлять ограничением цен на нефть в России, учитывая высокие текущие цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС.


    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 490 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продолжила снижение, опустившись ниже психологически важной отметки в 490 долларов за тысячу кубометров.

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 494,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 14.00 по московскому времени котировки снизились до 487,4 доллара, показав падение на 1,6% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

    Весной этого года на рынке наблюдалась высокая волатильность. В марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года. Пик пришелся на 19 марта, когда стоимость достигла 853,7 доллара после сообщений о повреждении линий по производству СПГ.

    В апреле газовые котировки скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Однако во второй половине мая цены вновь кратковременно преодолевали рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов опустилась до 493 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе газовые котировки закрепились вблизи отметки в 490 долларов.

    В начале месяца биржевые цены на топливо превысили 600 долларов за тысячу кубических метров.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз формально утвердил ежегодное продление экономических санкций против России, изменив при этом правила давления на Москву и увеличив период действия секторальных ограничений с шести месяцев до одного года.

    «Совет ЕС продлевает экономические санкции еще на год. Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года. Это решение было принято после заседания Европейского совета 18-19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России на 12 месяцев», – сказано в опубликованном на сайте Совета ЕС документе.

    Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года. Ранее процедура пересмотра и продления проводилась каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ЕС впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Кобяков заявил о роковой ошибке ЕС по отношению к России

    Кобяков: ЕС сделал СВО своей могильной плитой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз, объявив Россию врагом, сам сделал СВО своей могильной плитой, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения ПМЮФ Антон Кобяков.

    Кобяков заявил, что сегодня Европа собственными руками разрушает свою финансовую систему, которая оставалась последним скрепляющим ее элементом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Европейский центральный банк не спасет регион от фатального роста долговой нагрузки. Виной этому стали европейские чиновники, взявшие на полное обеспечение Украину.

    «Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой. Но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС», – подчеркнул советник президента на полях Петербургского международного юридического форума.

    Ответственный секретарь оргкомитета ПМЮФ добавил, что западные страны пытаются навязывать всему миру собственные правила в спорте, экологии и культуре. Подобные действия прямо свидетельствуют об усугубляющемся кризисе международного права. Этот процесс, по мнению Кобякова, неразрывно связан с нарастающим экономическим беспорядком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма.

    На Петербургском международном экономическом форуме он указал на попытки США выйти из переговоров по Украине.

    В Кремле констатировали прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Комментарии (0)
    26 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила прекратить принимать военнообязанных с Украины

    Еврокомиссия сообщила о планах ЕС прекратить прием военнообязанных украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз планирует продлить механизм приема украинских беженцев до марта 2028 года, однако новые правила исключают предоставление статуса мужчинам призывного возраста, сообщил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер.

    Инициатива по изменению правил приема вынужденных переселенцев исходит от Европейской комиссии. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер подтвердил намерение скорректировать действующие нормы, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим обеспечить продолжение защиты и предлагаем продлить механизм еще на дополнительный год – до марта 2028 года», – заявил представитель ведомства.

    При этом нововведения содержат важное ограничение для прибывающих граждан. Брюннер пояснил, что чиновники разработали точечную меру, которая исключит из программы предоставления убежища тех лиц, которые по законам подлежат военной службе на родине.

    В начале июня страны Европы рассматривали возможность исключения военнообязанных украинцев из системы временного убежища.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса защиты незаконно выехавших за пределы родины граждан.

    Месяцем ранее Евросоюз вернулся к планам отмены юридической защиты от высылки для мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    Главное
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    В Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом
    Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Актер Алексей Панин задолжал российской налоговой почти 2,5 млн рублей
    На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть
    НАСА сообщило о подготовке миссии по спасению обсерватории Swift