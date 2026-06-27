Выезд школьников из лагеря «Артек» полностью завершен

В пресс-службе профильного ведомства отметили, что решение связано с вынужденной паузой в работе курортной инфраструктуры региона, передают Вести.
«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек»», – заявили чиновники.
Ребят отправили по постоянным местам жительства или перевели в санатории Кубани. Ситуацию лично контролирует глава министерства Сергей Кравцов. Для родителей продолжает работу специальная горячая линия, где специалисты предлагают альтернативные варианты летнего отдыха.
Ранее глава республики Сергей Аксенов приостановил бронирование мест в местных учреждениях до первого сентября. При этом в Севастополе три загородных лагеря продолжают функционировать в штатном режиме. Всего за сезон 2026 года в Крыму намеревались принять свыше 200 тыс. местных школьников и более 70 тыс. гостей из других субъектов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.
Для оперативного решения возникающих вопросов Минпросвещения создало специальный оперативный штаб.
Ведомство организовало плановый вывоз школьников из международного центра к местам постоянного проживания.