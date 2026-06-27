Власти ДНР анонсировали запуск прямых поездов до Симферополя

Открытие нового маршрута запланировано на 2029 год, передает РИА «Новости». Соответствующую информацию официально подтвердил министр транспорта республики Александр Бондаренко.
«На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь», - сказал Бондаренко.
Глава ведомства также отметил планы по масштабному расширению транспортной сети. Ожидается, что в 2028 году пассажирские составы начнут курсировать из Донецка в Воронеж транзитом через Луганск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о технической готовности пассажирских железнодорожных перевозок в Крым через Донбасс.
В мае прошлого года Донецкий железнодорожный вокзал возобновил обслуживание пригородных поездов.
В начале текущего месяца власти приостанавливали движение составов на перегоне Керчь – Симферополь из-за атак украинских беспилотников.