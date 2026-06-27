  • Новость часаРоссийская ПВО за ночь уничтожила 175 украинских беспилотников
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    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
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    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    27 июня 2026, 10:14 • Новости дня

    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть

    Страны Балтии призвали ЕC ускорить введение запрета на импорт энергоносителей РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Государства Прибалтики просят Брюссель быстрее отказаться от нефти из России на фоне возобновления судоходства в Ормузском проливе и снижения рисков энергетического кризиса.

    Эстония, Латвия и Литва настаивают на скорейшем отказе Европы от российских углеводородов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Обсуждение этого вопроса ранее приостановили из-за конфликта вокруг Ирана, однако теперь ситуация стабилизировалась.

    «Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не материализовались», – отмечает британское издание. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пока не ответил на эти требования.

    Ожидается, что инициатива столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от поставок из России. При этом польские власти выступают за введение ограничений до конца текущего года. По их мнению, рост цен станет платой за энергонезависимость.

    Российская сторона неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных шагов. В Москве подчеркивали, что западные государства неизбежно столкнутся с удорожанием ресурсов и будут вынуждены закупать то же сырье через посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета на импорт российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал отказаться от полного эмбарго из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Словацкий энергооператор SPP оценил дополнительные расходы на новые маршруты поставок газа в сотни миллионов евро.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы

    Спецпредставитель ЕС О’Салливан заявил об отсутствии у западных санкций юридической силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские ограничения в отношении Москвы держатся исключительно на моральной поддержке союзников, они не имеют под собой прочного международно-правового фундамента, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан.

    «Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экономическая мощь ограничений исходит лишь от широкой коалиции партнеров.

    В июне Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции сразу на один год. Страны объединения ранее приступили к обсуждению 21 пакета рестрикций.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    25 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов в России) за организацию кражи российской нефти на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Коломойский, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В пресс-центре уточнили, что четверо граждан Украины сейчас находятся в межгосударственном розыске. По версии следствия, в 2006 и 2007 годах осужденные создали преступное сообщество.

    Фигуранты дела организовали незаконную поставку нефти российской компании на территорию Украины. Объем похищенного сырья составил 858,6 тыс. тонн, а общая стоимость превысила 10 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года суд в Адыгее взыскал в доход России многомиллиардное имущество Игоря Коломойского.

    В феврале прошлого года приставы обратили в федеральную собственность более 500 объектов недвижимости украинского олигарха.

    Осенью прошлого года Росимущество выставило на торги изъятые активы бизнесмена.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

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    25 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Лондон собрался продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Британское правительство рассматривает возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos, чтобы направить вырученные миллионы фунтов стерлингов на поддержку украинской армии.

    Британские министры могут провести аукцион по реализации груза с судна Smyrtos, пишет The Telegraph. Танкер остановили морские пехотинцы в проливе Ла-Манш 14 июня за нарушение санкционного законодательства. Как заявляют официальные лица, изъятая нефть «юридически принадлежит Великобритании».

    На борту находится 98 тыс. тонн сырья марки Urals общей стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов. Премьер-министр Кир Стармер изучает план передачи этих средств на финансирование военных действий на Украине. Деньги планируют перевести напрямую или закупить на них технику для передовой.

    Сейчас корабль стоит на якоре у побережья Уэймута под контролем министерства обороны. Капитана судна, гражданина Индии Аджая Панта, обвиняют в уклонении от санкционных ограничений. Расследование инцидента ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью.

    После завершения следственных мероприятий танкер планируют освободить, позволив ему вернуться в Россию. В качестве альтернативного варианта использования груза британские власти также рассматривают возможность переработки сырья на территории королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом. Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера. Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству.

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    26 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Bloomberg: Две страны ЕС выразили опасения запретом на въезд участникам СВО

    Bloomberg: Рим и Париж опасаются запрета на въезд участникам СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Италия и Франция с опаской относятся к предложению Европейского союза о запрете въезда бывших участников спецоперации в страны ЕС, пишут СМИ.

    «Обе страны опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к повсеместному запрету на въезд россиян, и считают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций», – передает Bloomberg.

    Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывших российских военнослужащих оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто установить, заявили некоторые источники.

    Среди других спорных моментов – вопрос о том, как управлять ограничением цен на нефть в России, учитывая высокие текущие цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС.


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    24 июня 2026, 21:47 • Новости дня
    Рубио: Решение Трампа о санкциях против российской нефти зависит от цены

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп будет учитывать стоимость энергоносителей при решении вопроса о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что американский лидер учтет динамику цен на мировом энергетическом рынке при рассмотрении вопроса о продлении временных исключений из ограничений на российскую нефть, передает ТАСС.

    «Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения данных мер», – отметил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вероятность отказа от введения новых ограничений на поставки энергоносителей из России.

    Рубио пояснил, что предыдущие послабления носили временный характер и служили для стабилизации рынка. Он подчеркнул, что нефтяные котировки сейчас демонстрируют снижение, оказавшись ниже уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. Если такая тенденция продолжится, американский лидер обязательно примет этот фактор во внимание, добавил Рубио.

    Напомним, срок действия последней американской лицензии на операции с российской нефтью истек 17 июня.

    Накануне этого события президент США допустил скорое восстановление ограничительных мер.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал выдачу данного разрешения вынужденным краткосрочным компромиссом ради стабилизации мировых цен.

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    24 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 490 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продолжила снижение, опустившись ниже психологически важной отметки в 490 долларов за тысячу кубометров.

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 494,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 14.00 по московскому времени котировки снизились до 487,4 доллара, показав падение на 1,6% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

    Весной этого года на рынке наблюдалась высокая волатильность. В марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года. Пик пришелся на 19 марта, когда стоимость достигла 853,7 доллара после сообщений о повреждении линий по производству СПГ.

    В апреле газовые котировки скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Однако во второй половине мая цены вновь кратковременно преодолевали рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов опустилась до 493 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе газовые котировки закрепились вблизи отметки в 490 долларов.

    В начале месяца биржевые цены на топливо превысили 600 долларов за тысячу кубических метров.

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    26 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз формально утвердил ежегодное продление экономических санкций против России, изменив при этом правила давления на Москву и увеличив период действия секторальных ограничений с шести месяцев до одного года.

    «Совет ЕС продлевает экономические санкции еще на год. Совет сегодня продлил ограничительные меры ЕС в связи с продолжающимися действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на 12 месяцев, до 31 июля 2027 года. Это решение было принято после заседания Европейского совета 18-19 июня 2026 года, на котором лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России на 12 месяцев», – сказано в опубликованном на сайте Совета ЕС документе.

    Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года. Ранее процедура пересмотра и продления проводилась каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ЕС впервые решили продлить антироссийские санкции сразу на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария отказалась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против России.

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