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    27 июня 2026, 09:41 • Новости дня

    Трамп потребовал сурово наказать Болтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

    «Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

    Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

    Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

    Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

    В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.

    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

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    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 23:37 • Новости дня
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника

    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по украинскому конфликту, поскольку американская сторона официально подтвердила поддержку Киева подписанием соответствующего документа на прошедшем саммите G7.

    Французский лидер Эммануэль Макрон считает изменение американской позиции очевидным фактом. По его мнению, Вашингтон перестал быть беспристрастным участником процесса урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    «США впервые подписали с нами документ, который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление военной помощи и санкции против России», – заявил Макрон во время пресс-конференции в Антибе.

    Французской президент обратил внимание на недавнее сближение взглядов Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ранее он отмечал, что Европейский союз аналогичным образом не способен выступать посредником из-за открытой поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 Трамп предложил сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном. Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису. Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине.


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    24 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие к информации о том, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту с Россией.

    Экс-министр иностранных дел Украины не верит в реальную смену взглядов американского лидера. Ранее западная пресса сообщала, что Трамп начал склоняться на сторону Киева под давлением европейских политиков во время недавнего саммита G7, передают «Вести».

    «Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», – приводит слова Кулебы издание «Страна.ua».

    Кроме того, ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не может выступать объективным посредником в урегулировании ситуации. По его словам, это связано с поставками американского оружия Киеву и санкционным давлением на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении отношения президента США к украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал невозможность нейтрального статуса Вашингтона из-за поставок вооружений украинской стороне.

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    25 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    @ Yuri Gripa/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме выразил разочарование большинством европейских союзников по НАТО

    Американский лидер раскритиковал партнеров по Североатлантическому альянсу, назвав ситуацию с Испанией настоящим кошмаром. Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выразил недовольство действиями европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что разочарован Британией, Германией и Францией, а ситуацию с Испанией назвал полным кошмаром.

    «Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», – сказал Трамп журналистам.

    Глава Белого дома подчеркнул, что при другом руководстве НАТО подобного контакта могло бы и не состояться. Рютте, в свою очередь, согласился с тем, что НАТО подвела Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT отметила, что Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа. Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. FT сообщила о страхе НАТО разозлить президента США урезанием бюджетов.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    26 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    Журналист Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине вредным для США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона из-за стремительного сближения Москвы с Пекином, заявил консервативный американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

    По словам Карлсона, президент США не испытывал ненависти к Зеленскому по текущей ситуации, но считает, что конфликт был абсурдным, передает РИА «Новости».

    «Весь этот конфликт – абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете – это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа. Он видел это очень ясно», – отметил Карлсон.

    Журналист считает, что тяжелые последствия для украинцев частично лежат на совести американских властей.

    «Украины больше нет. Мужское население Украины истощено, оно мертво», – заявил Карлсон.

    По его словам, мужское население страны полностью истощено из-за действий тех, кто активно поддерживает продолжение боевых действий.

    Ранее журналист Такер Карлсон констатировал поражение Вашингтона в противостоянии с Москвой.

    Президент Франции Эммануэль Макрон 19 июня заявил о якобы изменении позиции Трампа по украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Ранее в середине июня президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным подтвердил готовность содействовать разрешению украинского конфликта.



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    25 июня 2026, 04:23 • Новости дня
    Судьи МУС оспорили в суде американские санкции Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Трое судей Международного уголовного суда (МУС) обратились в американский суд с требованием признать незаконными санкции, введенные администрацией Дональда Трампа.

    Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, истцами выступают судьи Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина, передает ТАСС.

    Они оспаривают законность указа президента США, утверждая, что документ выходит за рамки его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции. Судьи также добиваются запрета на применение этих ограничительных мер.

    Согласно материалам дела, введенные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов истцов, ограничив их доступ к финансовым услугам. Судьи считают, что таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и пытаются повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей.

    Указ о санкциях против судей МУС Дональд Трамп подписал 7 февраля 2025 года. Администрация США обвинила суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в частности Израиля.

    Документ разрешает применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей, если они причастны к расследованиям против американских граждан или их союзников.

    Напомним, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Бельгии осудил санкции США против судей МУС. FT узнала, что американский президент предложил Китаю и России объединиться против МУС. Администрация президента США ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Несколько месяцев спустя Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от обязанностей из-за сексуального скандала.

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    26 июня 2026, 03:01 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что двери Америки закрыты для ищущих убежища

    В Белом доме объявили о запрете принимать беженцев в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация заявила о прекращении приема беженцев, которые просят убежища в США, назвав подобные запросы на границе фальшивыми и объяснив это борьбой с нелегальной миграцией.

    «Трамп давно давал понять, что хочет депортировать многих иммигрантов, ранее находившихся под защитой программы временной защиты (TPS). Во время своей президентской кампании он ложно утверждал, что жители Спрингфилда, штат Огайо, гаитянского происхождения убивают и едят домашних животных своих соседей, а также заявлял, что иммигранты «отравляют кровь» страны», – напомнила Washington Post (WP).

    Верховный суд США постановил 25 июня, что американская администрация может отменить временный защитный статус для более чем 356 тыс. иммигрантов из Сирии и Гаити.

    После решений суда, вынесенных в четверг, Стивен Миллер, замглавы аппарата Белого дома и автор значительной части положений иммиграционной политики Трампа, заявил, что ожидает депортации лиц, утративших статус временной защиты (TPS).

    «Если у вас больше нет статуса в этой стране, вас должны депортировать», – сказал он.

    Тем не менее, многие обладатели статуса временной защиты (TPS) еще не получили решения о депортации и имеют некоторое время, чтобы либо оспорить свою депортацию, либо найти другой способ остаться в Соединенных Штатах.

    Как правило, лица, имеющие временную защиту (TPS), могут подать заявление о предоставлении убежища в течение года после утраты своего статуса, если у них есть обоснованные опасения преследования в стране происхождения, заявил Остин Роуз, главный юрист Центра защиты прав иммигрантов Amica. Однако они все еще могут быть задержаны, и многие заявления о предоставлении убежища быстро отклоняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, численность населения США в 2026 году может впервые уменьшиться на фоне ужесточения миграционной политики властей и снижения рождаемости. Bloomberg сообщало что политика Белого дома привела к сокращению населения в ряде штатов США. Афганский мигрант в США продавал ковры с изображением трагедии 11 сентября.

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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    25 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Трамп намерен продавать Турции реактивные авиадвигатели

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжить продажу Турции реактивных двигателей на сотни миллионов долларов, несмотря на возражения некоторых членов Конгресса США, сообщили источники Reuters.

    Вашингтон намерен поставить Анкаре десятки реактивных двигателей для оснащения турецкого боевого самолета KAAN, несмотря на возражения некоторых конгрессменов. Это важный жест в адрес Анкары в преддверии саммита НАТО, который состоится в Турции в июле, отметили информаторы Reuters.

    Двигатели производства General Electric предназначены для первого турецкого истребителя собственной разработки KAAN. Стоимость пакета оценивается более чем в 700 млн долларов.

    Продажа двигателей станет шагом к улучшению двусторонних отношений, которые ранее пострадали из-за покупки Анкарой российских систем С-400 и исключения Турции из программы F-35.

    «Приобретение двигателей, безусловно, важно для Турции, но это также и самый простой способ для администрации США, которая дала Анкаре гораздо более амбициозные обещания, включая возвращение Турции к программе F-35», – заявила директор турецкой программы Института Ближнего Востока Гёнуль Тол.

    Несмотря на возражения некоторых американских законодателей, ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни. После этого Госдепартамент направит официальное уведомление Конгрессу.

    Турецкие чиновники надеялись на одобрение сделки еще после сентябрьской встречи лидеров двух стран в Белом доме.

    Истребитель KAAN разрабатывается Турцией для повышения обороноспособности на фоне напряженных отношений с Западом. Приобретение 80 двигателей F110-GE-129 у США было частью первоначального плана. До завершения разработки силовой установки самолеты будут оснащаться американскими агрегатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция осенью 2025 года собиралась подписать договор о покупке 40 Eurofighter. При этом Анкара сохранила интерес к F-35 и F-16 на фоне закупки Eurofighter.

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    24 июня 2026, 23:31 • Новости дня
    Администрация Трампа запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране

    Трамп запросил 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран пошел на уступки и принял требования о проверках своей ядерной программы, что позволило продолжить диалог настолько, что американский лидер Дональд Трамп запросил более 670 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.

    Американский лидер раскрыл детали договоренностей в социальной сети Truth Social.

    «Иран полностью и безоговорочно согласился на ядерные инспекции высшего уровня на долгие годы вперед (бесконечность!!!)», – написал Трамп.

    Он подчеркнул, что без этого шага продолжение диалога было бы невозможным.

    При этом Fox News выяснил, что администрация США параллельно запросила 672 млн долларов в рамках масштабного пакета дополнительного финансирования на 80 млрд долларов.

    «Согласно предоставленной представителем Белого дома информации, эти средства будут направлены на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов, включая гексафторид урана (UF6), уран в различных формах и топливо для исследовательских реакторов, в том числе высокообогащенный уран», – сообщает телеканал.

    Эти средства предназначены также для финансирования мероприятий США по проверке внутри Ирана, поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерного оружия и расширение деятельности Группы поддержки в чрезвычайных ситуациях в ядерной сфере на Ближнем Востоке.

    «Финансирование будет направлено Министерству энергетики для поддержки «деятельности, которая положит конец способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая утилизацию и распространение чувствительных материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры», –  сообщил в среду представитель Белого дома телеканалу Fox News Digital.

    Эксперты отмечают, что утилизация обогащенного урана в исламской республике станет крайне сложной задачей. Подобный опыт у Вашингтона был в 1994 году, когда в ходе секретной операции из Казахстана вывезли около 600 кг опасного материала, что потребовало беспрецедентных мер безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси заявил о готовности проверять любое ядерное соглашение США и Ирана. В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана. Глава МАГАТЭ объявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.

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    26 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп предупредил о введении 100% пошлин на европейские товары в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в 100% на импорт из европейских стран, если они обложат налогом американские цифровые компании.

    «Многие европейские страны обсуждают неминуемое введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые эти страны близки к тому, чтобы действительно сделать это», – указал Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    По его словам, любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в 100% на все товары, поставляемые в США.

    Американский лидер также отметил, что новые пошлины заменят существующие торговые сделки с этими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Дональд Трамп выдвинул ультиматум Франции из-за цифрового налога. Французские власти обязали американские IT-корпорации платить налог на доходы.

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