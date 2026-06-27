Отряд военных кораблей Китая покинул Владивосток

Китайские военные корабли покинули Владивосток и направились в Японское море

Tекст: Мария Иванова

О завершении визита иностранных моряков сообщили представители Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

«Учебный корабль «Ци Цзигуан» и десантный корабль «Куньлуньшань» военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили участие в мероприятиях делового захода во Владивосток и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в Японское море. Под звуки военного оркестра на 33-м причале Корабельной набережной был проведен ритуал прощания», – говорится в заявлении.

Командир китайского отряда Сюй Цзяньго выразил благодарность российской стороне за теплый прием. В ответ начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища Сергей Собокарь подчеркнул важность развития сотрудничества между военными учебными заведениями двух государств.

На борту иностранных судов находятся более 400 курсантов, которые проходят морскую практику. Главной целью этой миссии является укрепление дружеских связей и партнерства между Москвой и Пекином на море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее учебный и десантный корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток с деловым заходом.

В августе прошлого года совместный отряд ВМФ России и ВМС Китая начал патрулирование в Японском море. Позднее эти военные суда зашли в Авачинскую губу на Камчатке для пополнения запасов.