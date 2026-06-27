Financial Times: Стармер собрался укрепить свое наследие

Tекст: Антон Антонов

Премьер-министр Британии планирует обеспечить дополнительное финансирование вооруженных сил на сумму от 14,5 млрд до 15 млрд фунтов стерлингов (19,2 млрд – 19,8 млрд долларов) в ближайшие четыре года, хотя ранее был готов направить не более 13,5 млрд фунтов, пишет Financial Times.

Ожидается, что обновленный инвестиционный план будет официально опубликован во вторник. Издание пишет, что таким образом Стармер пытается «укрепить свое наследие как премьер-министра»

Пересмотр оборонного бюджета произошел после недавней отставки министра обороны Джона Хили, который требовал выделения дополнительных 18 млрд фунтов стерлингов. В своем заявлении об уходе он призвал Стармера установить «целевую дату для достижения 3% ВВП на оборону в 2030 году».

Новый руководитель оборонного ведомства Дэн Джарвис существенно переработал проект, сделав основную ставку на использование автономных систем во всех видах войск. Итоговый документ должен быть полностью готов к шестому июля, непосредственно перед началом саммита НАТО в Анкаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета. Новым главой оборонного ведомства стал Дэн Джарвис.

Ранее британские власти планировали выделить министерству дополнительно 13,5 млрд фунтов стерлингов на ближайшие три года.

Стармер объявил об уходе с поста лидера правящей партии. Политик подготовил план передачи власти Энди Бернэму.

