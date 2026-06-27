Онищенко посоветовал выбирать для отпуска Россию вместо экзотических стран

Tекст: Антон Антонов

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – приводит слова Онищенко РИА «Новости».

Он отметил, что при планировании поездок за рубеж людям с хроническими заболеваниями следует заранее консультироваться с врачами. По его словам, в другой стране опасность несут не только вероятные вспышки тяжелых инфекций, но и непривычные климатические условия.

Академик подчеркнул, что перелеты в экзотические государства в условиях повышенных эпидемиологических и климатических рисков фактически означают добровольный подрыв собственного здоровья за собственные деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко опроверг риск новой пандемии из-за вируса Эбола.

Роспотребнадзор назвал соблюдение личной гигиены и отказ от контактов с животными главным способом защиты туристов от Эболы за границей.

Весной Онищенко посоветовал россиянам отказаться от поездок в тропические и экзотические страны из-за угрозы заражения лихорадкой Эбола.