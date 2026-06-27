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    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня

    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    26 июня 2026, 17:45 • Новости дня
    Глава Росатома сообщил о скором возвращении специалистов на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом вернет специалистов на АЭС «Бушер», если позволит обстановка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение российских атомщиков на АЭС «Бушер» может состояться уже в течение ближайших семи дней, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    «Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку», – подчеркнул руководитель компании, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что после начала обострения обстановки в Персидском заливе на территории станции продолжали трудиться лишь несколько отечественных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока иранской станции.

    В апреле российская атомная компания полностью завершила эвакуацию более 600 работников с площадки этого объекта.

    Причиной отъезда персонала стал мартовский ракетный удар по территории в непосредственной близости от АЭС.

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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    26 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Иран развернул три танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки несогласованно пройти через Ормузский пролив.

    Танкеры планировали воспользоваться южным коридором пролива без соответствующего разрешения, передает РИА «Новости».

    «Три иностранных танкера планировали без разрешения пройти через Ормузский пролив, воспользовавшись южным коридором пролива, но были остановлены и изменили свой путь, направившись в Персидский залив», – сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    В начале мая иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Спустя неделю Корпус стражей исламской революции десятикратно увеличил зону своих операций в этой акватории.

    В конце прошлого месяца военные Ирана после получения разрешений обеспечили безопасный проход десятков торговых кораблей.

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    27 июня 2026, 00:47 • Новости дня
    КСИР пообещал решительный ответ на удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Ирана на удар США будет скорым и решительным, заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», – сказано в сообщении Reuters.

    Кроме того, в сообщении КСИР сказано, что иранским вооруженным силам удалось отразить атаку США в районе города Сирик, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Американские военные сообщили, что нанесли в ответ удары по иранским объектам.

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    26 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

    «Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

    По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

    Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.

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    27 июня 2026, 02:32 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «отвечать насилием на насилие»

    Вэнс: На насилие США ответят Ирану насилием

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство намерено отвечать Ирану «насилием на насилие», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдаем. Если есть разногласия по поводу применения меморандума, они могут снять трубку. Но на насилие будет отвечено насилием», – заявил Вэнс в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

    В ответ Иран атаковал места дислокации войск США.


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    26 июня 2026, 19:25 • Новости дня
    Армия обороны Израиля уничтожила семерых членов движения «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила семерых членов ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

    Израильские войска успешно атаковали позиции ливанского движения «Хезболла». Информацию об успешной ликвидации семерых вооруженных лиц подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    «Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении военных.

    В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.

    Ранее Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана.

    Ло этого Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков группировки за одни выходные.

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    26 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Бундестаг в последний раз продлил ливанскую миссию бундесвера

    Tекст: Вера Басилая

    Участие немецких военнослужащих в операциях на территории Ливана окончательно завершится в конце 2026 года, после чего начнется вывод войск, сообщает парламент ФРГ.

    Решение о пролонгации мандата бундесвера в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) поддержали 511 парламентариев, передает РИА «Новости».

    «Бундестаг одобрил последнее продление участия бундесвера в миссии ЮНИФИЛ в Ливане», – отмечается в официальном заявлении. Против высказались 67 депутатов, еще четверо воздержались.

    Оперативная фаза с участием до 300 немецких военнослужащих продлится до 31 декабря 2026 года. Затем начнется полугодовой этап свертывания, в ходе которого армия Германии обеспечит возвращение солдат домой и поможет ООН вывести оставшиеся силы.

    До завершения мандата контингент продолжит выполнять текущие задачи. Военные задействуют фрегат в составе морской группы, обеспечат работу штаба и продолжат обучение личного состава ливанских военно-морских сил.

    Временные силы ООН действуют в регионе с весны 1978 года. Сейчас международный миротворческий контингент насчитывает более 10 тыс. человек из 48 стран мира.

    В апреле МИД ФРГ осудил нападение на патруль миротворцев ООН в Ливане.

    В мае Стокгольмский международный институт изучения мира сообщил о рекордном сокращении численности международных миротворцев.

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    27 июня 2026, 01:59 • Новости дня
    Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана

    Нетаньяху: Израиль разрешил Ливану вернуть контроль над частью территории

    Tекст: Антон Антонов

    Ливанская армия готовится взять под контроль участки на юге страны в двух пилотных зонах, Израиль дал свое согласие на это, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Мы разрешаем ливанской армии Нетаньяхуначать организацию для взятия контроля над территорией. Мы делаем две пилотные зоны. Обе рекомендованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Премьер уточнил, что одна из пилотных зон фактически расположена за пределами зоны безопасности, к югу от реки Литани. Вторая находится к северу от Литани, ее небольшая часть входит в расширенную зону безопасности, которую израильская армия «обеспечила» за последние две недели, и в которой, по его словам, ЦАХАЛ больше не нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о решении не выводить израильские войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».

    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

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    26 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Иран опроверг слухи о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отверг сообщения о появлении канала коммуникации с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

    «Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом», – заявили в КСИР, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ведомстве также добавили, что Ормузский пролив принадлежит Ирану, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Военные подчеркнули, что линия связи с американским руководством по этому вопросу никогда не создавалась и не появится в будущем.

    Напомним, Международная морская организация приступила к выводу заблокированных в Персидском заливе экипажей.

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