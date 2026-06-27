Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России

Посол МИД Трофимов: Никто на Западе не собирается отказываться от санкций

Tекст: Антон Антонов

«Не мы вводили санкции, не нам и заводить разговор о том, как и когда их снимать. Но анализ процессов, происходящих в международных отношениях, во внешнеполитической сфере, все же показывает, что ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе никто на Западе не собирается отказываться от санкционной политики», – подчеркнул дипломат.

Трофимов заявил, что Россия выдержала санкционный «экономический блицкриг» благодаря последовательным усилиям правительства, общества и бизнеса. Он отметил, что попытки финансово-экономического удушения страны остаются и останутся безуспешными, хотя эти меры не проходят совсем безболезненно, но поставленных целей противники не достигли, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что односторонние принудительные меры используются Западом как инструмент давления на геополитических конкурентов и в отношении России должны были заставить ее пойти на политические уступки, однако такие расчеты не оправдались. Трофимов добавил, что под санкциями находятся не только Россия, но и Белоруссия, Иран, Куба, а также растет давление на Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил о масштабном правовом противостоянии Запада с применением односторонних принудительных мер давления.

Президент Владимир Путин в 2025 году назвал Россию абсолютным рекордсменом по количеству и объему введенных против нее санкций и объявил об их полном крахе.