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    27 июня 2026, 01:30 • Новости дня

    Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиян выросло до четырех

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в венесуэльском штате Ла-Гуайра пострадали четверо россиян, включая ребенка, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Мелик-Багдасаров сообщил, что травмы легкой и средней тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они проживают в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что всем пострадавшим уже оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья россиян врачи оценивают как стабильное.

    По словам посла, информация о соотечественниках, которым уже помогает медперсонал, и о новых пострадавших поступает в посольство в реальном времени. В диппредставительстве постоянно дежурят сотрудники, поддерживающие связь с венесуэльскими властями и соотечественниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Каракасе сообщило о трех россиянах, пострадавших после землетрясений в Венесуэле.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения.

    26 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    В ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные подземные толчки в штате Яракуй в Венесуэле привели к гибели сотен людей, а более 50 тыс. местных жителей числятся пропавшими без вести, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

    «Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», – заявил представитель организации, передает ТАСС.

    В зоне бедствия повсюду видны разрушенные здания, спасатели продолжают искать выживших под руинами.

    Напомним, трагедия произошла вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в десяти километрах друг от друга на территории штата Яракуй, после чего последовало 214 афтершоков.

    На данный момент подтверждена гибель 589 человек, пострадали почти 3 тыс. жителей.

    В январе 2010 года в Гаити при подобных обстоятельствах погибли более 200 тыс. граждан, в октябре 2005 года в Кашмире жертвами стали около 73 тыс., а стихия на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года унесла жизни почти 53,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 589 человек.

    Местные жители подали более 9 тыс. заявлений о пропавших без вести через специальную цифровую платформу.

    В результате стихийного бедствия пострадали трое граждан России.

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    26 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 235 человек.

    «По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства», – приводит РИА «Новости» слова Альварадо в эфире государственного телеканала VTV.

    Он добавил, что погибшие поступали в больницы без признаков жизни или умирали сразу после госпитализации.

    Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано самое большое количество жертв и раненых. Для расширения возможностей по оказанию помощи там развернули полевые госпитали вооруженных сил, частных клиник и местного Красного Креста.

    Сразу после трагедии власти направили в пострадавшие районы более пяти тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К спасению людей подключились государственные и частные клиники.

    В среду в Венесуэле произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные операции и разбор завалов рухнувших зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений после землетрясения. Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь. США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Власти Стамбула рассказали о способах избежать обмана таксистами

    Tекст: Катерина Туманова

    Гостям Стамбула следует привлекать правоохранительные органы при возникновении любых финансовых конфликтов с водителями, заявил член управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек.

    «Если вдруг у иностранца возникает конфликт в связи со стоимостью поездки в момент оплаты, то он может обратиться в нашу службу поддержки, в том числе на иностранном языке, или вызвать полицию», – сказал он РИА «Новости».

    За неправомерные действия нарушителям грозит суровое наказание. По словам Петека, инициатора конфликта могут отстранить от работы на два месяца и оштрафовать на 180 тыс. лир, что эквивалентно почти 3,9 тыс. долларов. Для оперативной связи иностранцам доступен специальный номер в мессенджере.

    Проблема транспортного обслуживания стоит в городе крайне остро. В начале июня разгорелся крупный скандал после обмана иностранного блогера, с карты которого списали более 160 долларов. Виновника инцидента оперативно арестовали и лишили лицензии.

    Ситуация усугубляется нехваткой машин. На каждого водителя приходится порядка 867 человек, что делает обстановку одной из самых сложных в мире. В 2024 году власти попытались частично решить проблему за счет переформатирования восьмиместных маршруток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции захотели открыть новые курорты для россиян. NYT писала, что Стамбул превратился в мировую столицу танго. В текущем году россияне выбрали Турцию, Египет и Вьетнам на майские праздники.

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    26 июня 2026, 07:06 • Новости дня
    Землетрясение произошло в центральной части Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сейсмическое событие магнитудой 5,8 произошло рядом с Токио, сообщило в пятницу японское национальное метеорологическое управление.

    Очаг стихии залегал глубоко под землей, в 50 километрах, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Жители японской столицы также ощутили заметные колебания поверхности.

    Сразу после инцидента специалисты объявили об угрозе возникновения цунами. Однако спустя несколько минут предупреждение отменили. Сведения о возможных разрушениях инфраструктуры или пострадавших гражданах не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при мощных подземных толчках у берегов префектуры Иватэ пострадали 10 жителей северо-востока Японии.

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    26 июня 2026, 06:05 • Новости дня
    Власти Японии объявили массовую эвакуацию из-за мощных ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японские власти решили провести эвакуацию более 2 млн человек из-за угрозы оползней и наводнений, которые начнутся вследствие рекордных осадков, сообщило главное пожарное управление страны.

    Жителей 13 префектур призвали перебраться в специальные центры, указало управление, передает ТАСС.

    На данный момент предупреждение затронуло более 2 млн человек. Граждан оповещают о высоком риске выхода рек из берегов и схода селей.

    Стихия обрушилась на юго-западные территории 24 июня. Суточный уровень осадков достигает 25 сантиметров. Метеорологи прогнозируют, что сильные дожди не прекратятся как минимум до 27 июня.

    В четверг глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай указывал, что над Японией столкнутся и объединятся два тропических циклона Mekkhala и Higos, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе

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    26 июня 2026, 06:21 • Новости дня
    Ураганный ветер в Новой Зеландии привел к отмене более 100 авиарейсов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разгул стихии привел к серьезным перебоям в работе транспорта и массовым отключениям электроэнергии на территории Новой Зеландии, сообщают местные радиостанции

    Сильные порывы ветра вызвали транспортный коллапс в районе Веллингтона, передает ТАСС со ссылкой на Radio New Zealand.

    Непогода заставила приостановить внутренние и международные перелеты, а также паромное сообщение через пролив Кука. На Южном острове пришлось закрыть ряд автомобильных магистралей из-за сильных снегопадов.

    По данным метеорологической службы MetService, скорость ветра достигает 137 км/ч. Стихия валит деревья, срывает крыши с домов и обрывает линии электропередачи.

    Без света остались около 3 тыс. человек в Веллингтоне и более 6,3 тыс. потребителей в Таранаки. Местные власти просят граждан отказаться от поездок. Синоптики ожидают улучшения погоды к концу суток.

    Ранее российские синоптики спрогнозировали столкновение и объединение двух тропических циклонов Mekkhala и Higos в небе над Японией. Природное явление грозит экстремальными осадками.

    Власти Японии объявили эвакуацию более 2 млн человек из-за угрозы оползней и наводнений, которые могут произойти в связи с ливнями.

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    26 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    В Японии на время закрыли более 100 школ после землетрясения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Учебный процесс временно прервали в двух японских префектурах для проверки зданий на наличие повреждений после сильных подземных толчков, объявило министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.

    В префектурах Аомори и Иватэ временно прекратили работу 114 начальных и средних учебных заведений, указало ведомство, передает ТАСС.

    Специалисты оценивают состояние зданий, ищут трещины и выявляют повреждения мебели или оборудования.

    В четверг при подземных толчках у берегов префектуры Иватэ пострадали 10 местных жителей. Отголоски этого землетрясения ощутили жители российских Курильских островов.

    В пятницу в стране произошло другое землетрясение.

    Кроме того, в Японии объявили эвакуацию более 2 млн человек из-за сильных ливней.

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    26 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Женщина родила ребенка на руинах после землетрясения в Венесуэле

    Mundo: Женщина родила среди обломков разрушенного здания в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    В пострадавшей от серии разрушительных землетрясений Венесуэле местная жительница родила ребенка среди обломков рухнувшего здания без света и медицинского оборудования.

    В охваченной последствиями стихийного бедствия стране продолжается разбор завалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Mundo.

    «Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле», – говорится в публикации издания.

    Геологическая служба США ранее зафиксировала две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Вслед за ними последовало еще 30 афтершоков. Стихия разрушила множество жилых домов, повредила инфраструктуру и больницы, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.

    По последним данным местных властей, число погибших достигло 235 человек, при этом медицинская помощь потребовалась более чем 4,3 тыс. пострадавших.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы, а Москва предложила Каракасу необходимую поддержку.

    Власти страны объявили режим общенационального чрезвычайного положения.

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    26 июня 2026, 16:10 • Новости дня
    Землетрясение произошло у побережья филиппинского острова Минданао

    Землетрясение произошло у побережья филиппинского острова Минданао

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У берегов филиппинского острова Минданао зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,7, следует из данных Геологической службы США.

    Как отмечают сейсмологи, эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от Сарангани на глубине 65,7 километра. Точные координаты стихии составили 5.331 градуса северной широты и 125.286 градуса восточной долготы, передает РИА «Новости».

    Информация о возможных разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

    При этом текущее землетрясение стало уже третьим у берегов Минданао за последние недели. Восьмого июня в этом районе произошел удар магнитудой 7,8, а 15 июня специалисты зарегистрировали толчки силой 6,3. Общее число жертв двух предыдущих катаклизмов составило 78 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня у берегов филиппинского острова Минданао произошли сильные подземные толчки магнитудой 6,3.

    Ранее мощное землетрясение в этом регионе унесло жизни 53 человек.

    Смертоносная стихия спровоцировала масштабные экологические изменения с поднятием морского дна на два метра.

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    26 июня 2026, 18:50 • Новости дня
    Из-за сильного землетрясения около Токио пострадали две пожилые женщины

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере два человека получили травмы во время сильного землетрясения, произошедшего в пятницу вечером недалеко от Токио.

    В результате мощных подземных толчков магнитудой 5,6 рядом с вулканом Фудзи обрушились стены домов и сошел оползень, передает ТАСС. Пострадавшими оказались две пожилые женщины в возрасте 80 и 90 лет из префектур Яманаси и Канагава. Находясь в своих домах, они упали и получили ушибы.

    Эпицентр стихии располагался рядом со знаменитым вулканом Фудзи, в районе пяти озер у его подножия. Очаг залегал на глубине 20 километров. Японские сейсмологи заверили, что природное явление не спровоцировало активность спящего вулкана.

    Мощность землетрясения по японской семибалльной шкале составила 6-, при магнитуде 5,6. Подземные толчки ощущались в столичном регионе: в Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Изначально была объявлена угроза цунами, но вскоре предупреждение сняли.

    Власти зафиксировали обрушение стены жилого дома в пригороде Токио и сход оползня в Яманаси. Метеорологическое управление предупредило об угрозе новых оползней.

    При канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити создан кризисный штаб. Глава правительства призвала жителей сохранять бдительность и пообещала сделать все возможное для защиты населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5. Накануне десять жителей северо-востока Японии получили ранения при мощных подземных толчках.

    В апреле премьер-министр Санаэ Такаити поручила экстренно оценить ущерб от весеннего стихийного бедствия.

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    26 июня 2026, 20:30 • Новости дня
    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Посольство: При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

    Tекст: Вера Басилая

    После землетрясений в Венесуэле известно о трех пострадавших россиянах, заявили в посольстве России в Каракасе.

    Посольство России сообщило, что после землетрясений в Венесуэле пострадали трое россиян, передает РИА «Новости».

    «На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие», – заявили в дипмиссии.

    Накануне Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших организованных туристов из РФ после землетрясения в Венесуэле.

    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила российского лидера Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией.

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    26 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Российские дипломаты не пострадали при землетрясениях в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, здание посольства не повреждено, сообщили в посольстве в Каракасе.

    В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также российских компаний, работающих в этой стране, нет, передает РИА «Новости».

    Дипломаты добавили, что разрушений на территории учреждения не зафиксировано.

    Количество жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры.

    При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян.

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    26 июня 2026, 21:51 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле повредило более 1,4 тыс. объектов инфраструктуры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле разрушили сотни жилых домов и парализовали работу нескольких крупных торговых центров и больниц, заявил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    Разрушительная стихия затронула 1423 объекта инфраструктуры, пояснил Родригес, передает РИА «Новости».

    «Повреждены и уже находятся под контролем объединенного штаба три больницы. Также повреждены 25 торговых центров и еще 1002 других объекта. Всего повреждены 1423 объекта инфраструктуры», – заявил он.

    Кроме того, от удара стихии пострадали 380 многоквартирных и частных жилых домов. Большая часть разрушенных строений располагается в штате Ла-Гуайра.

    Сразу после инцидента дорожные службы оперативно расчистили главные транспортные артерии, что позволило быстро направить в пострадавшие регионы спасательные подразделения и организовать доставку гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного подземного толчка увеличилось до 920 человек. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

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    26 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    «К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек», – заявил Родригес во время телевизионного обращения, которое показал телеканал VTV, передает РИА «Новости».

    Политик также отметил, что более 4 тыс. местных жителей лишились своих домов. Все они теперь официально относятся к категории пострадавших от разрушительного стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Венесуэлы заявляли о 589 погибших.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    Посольство России в Каракасе сообщило о трех пострадавших россиянах.

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    27 июня 2026, 02:12 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе побережья Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Сейсмологи зафиксировали толчки в 22.16 по времени UTC (01.16 мск). Эпицентр находился в 80 км к западу от столицы страны Каракаса, очаг залегал на глубине 35 км.

    Данных о возможных жертвах, раненых или новых разрушениях к настоящему моменту не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду у побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5, ставшее самым сильным в стране с 1900 года.

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения. В результате землетрясения пострадали четверо россиян, включая ребенка.


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