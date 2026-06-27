Число пострадавших при землетрясении в Венесуэле россиян выросло до четырех

Tекст: Антон Антонов

Мелик-Багдасаров сообщил, что травмы легкой и средней тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Все они проживают в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.

Дипломат сообщил, что всем пострадавшим уже оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Состояние здоровья россиян врачи оценивают как стабильное.

По словам посла, информация о соотечественниках, которым уже помогает медперсонал, и о новых пострадавших поступает в посольство в реальном времени. В диппредставительстве постоянно дежурят сотрудники, поддерживающие связь с венесуэльскими властями и соотечественниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Каракасе сообщило о трех россиянах, пострадавших после землетрясений в Венесуэле.

Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения.