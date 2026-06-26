СК задержал главу управления Минпромторга Цупруна

«Следственным комитетом России сегодня был задержан Валентин Цупрун – начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. В этой связи ведомство оказывает активное содействие следственным органам», – приводит ТАСС текст сообщения.
СМИ ранее сообщали, что СК задержал чиновника по подозрению в коррупционных преступлениях. В сообщении Минпромторга также подчеркнули, что ведомство проводит политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью руководитель департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса в Минпромторге Михаил Кузнецов был задержан в Москве по подозрению в коррупции.
Позднее Басманный суд Москвы арестовал Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере.