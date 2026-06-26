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    26 июня 2026, 22:50 • Новости дня

    «Пул Первого»: Встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже пятый час, следует из сообщения близкого к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул Первого».

    «Президенты в эти минуты продолжают общаться», – сказано в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.

    Отмечается, что разговор проходит в формате тет-а-тет. Встреча носит закрытый характер, не предусмотрены ни фото, ни видеосъемка. Подчеркивается, что у глав государств «много тем для обсуждения». Диалог продолжается более 4,5 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президенты России и Белоруссии приступили к переговорам в резиденции на Валдае в закрытом формате тет-а-тет.

    На встрече лидеры двух стран обсуждают повестку Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и вопросы региональной безопасности.

    По итогам встречи президенты России и Белоруссии не планируют делать заявления для прессы или подписывать документы.

    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    27 июня 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    Путин: Российским выпускникам присущ ген победителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам российских школ.

    Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

    Президент поблагодарил их учителей за то, что те открывали детям «безграничный мир знаний», поддерживали их в трудные моменты и помогали раскрыть способности, отмечая важность их миссии.

    Президент отметил, что «школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты».

    Он подчеркнул, что нынешнему молодому поколению вскоре предстоит взять на себя ответственность за страну и продолжить историю ее свершений.

    «Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьётесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы, у вас всё получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплочённость нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», – заявил Путин.

    Он пожелал молодым людям найти свое призвание, постоянно развиваться, помнить школьные уроки дружбы, взаимовыручки и любви к Родине. «Мечтайте и делайте! Счастья вам и больших успехов», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал верить в себя и свое призвание.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам проводить выпускные вечера 27 июня 2026 года.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

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    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

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    26 июня 2026, 18:35 • Новости дня
    В России ввели «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Путин подписал закон, вводящий «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на портале государственных услуг.

    Нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью специального сервиса граждане смогут оперативно пожаловаться на действия злоумышленников. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о преступлении, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, телекоммуникационные компании обязаны выявлять абонентские номера, используемые для противоправных действий. На основе этих данных предоставление услуг связи для таких номеров будет приостанавливаться. Если оператор вовремя не заблокировал подозрительный звонок и человек потерял деньги, компания обязана возместить ущерб.

    Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. Кроме того, государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям разрешено осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

    В начале июня Государственная дума приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Новый закон ограничивает количество доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Парламентарии также разрешили абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

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    26 июня 2026, 19:00 • Новости дня
    В России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда

    Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьей, направленной против нелегальных торговцев. Теперь за покупку и перепродажу билетов лицами без официального договора с перевозчиком грозит наказание, передает ТАСС.

    Для обычных граждан размер взыскания составит от пяти до десяти тыс. рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 400 до 500 тыс. рублей.

    Нововведения вступают в законную силу в день официального опубликования подписанного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Госдуму поступил проект закона о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    В мае текущего года компания РЖД анонсировала запуск обновленного сервиса для подачи заявок сразу на несколько поездов.

    Ранее глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил о планах увеличить глубину продаж проездных документов до 180 дней.

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    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

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    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

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