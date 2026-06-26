Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

«Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.