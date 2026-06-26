Бундестаг в последний раз продлил ливанскую миссию бундесвера

Tекст: Вера Басилая

Решение о пролонгации мандата бундесвера в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) поддержали 511 парламентариев, передает РИА «Новости».

«Бундестаг одобрил последнее продление участия бундесвера в миссии ЮНИФИЛ в Ливане», – отмечается в официальном заявлении. Против высказались 67 депутатов, еще четверо воздержались.

Оперативная фаза с участием до 300 немецких военнослужащих продлится до 31 декабря 2026 года. Затем начнется полугодовой этап свертывания, в ходе которого армия Германии обеспечит возвращение солдат домой и поможет ООН вывести оставшиеся силы.

До завершения мандата контингент продолжит выполнять текущие задачи. Военные задействуют фрегат в составе морской группы, обеспечат работу штаба и продолжат обучение личного состава ливанских военно-морских сил.

Временные силы ООН действуют в регионе с весны 1978 года. Сейчас международный миротворческий контингент насчитывает более 10 тыс. человек из 48 стран мира.

В апреле МИД ФРГ осудил нападение на патруль миротворцев ООН в Ливане.

В мае Стокгольмский международный институт изучения мира сообщил о рекордном сокращении численности международных миротворцев.