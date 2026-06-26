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    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться возить топливо на передовую
    26 июня 2026, 22:10 • Новости дня

    Бундестаг в последний раз продлил ливанскую миссию бундесвера

    Tекст: Вера Басилая

    Участие немецких военнослужащих в операциях на территории Ливана окончательно завершится в конце 2026 года, после чего начнется вывод войск, сообщает парламент ФРГ.

    Решение о пролонгации мандата бундесвера в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) поддержали 511 парламентариев, передает РИА «Новости».

    «Бундестаг одобрил последнее продление участия бундесвера в миссии ЮНИФИЛ в Ливане», – отмечается в официальном заявлении. Против высказались 67 депутатов, еще четверо воздержались.

    Оперативная фаза с участием до 300 немецких военнослужащих продлится до 31 декабря 2026 года. Затем начнется полугодовой этап свертывания, в ходе которого армия Германии обеспечит возвращение солдат домой и поможет ООН вывести оставшиеся силы.

    До завершения мандата контингент продолжит выполнять текущие задачи. Военные задействуют фрегат в составе морской группы, обеспечат работу штаба и продолжат обучение личного состава ливанских военно-морских сил.

    Временные силы ООН действуют в регионе с весны 1978 года. Сейчас международный миротворческий контингент насчитывает более 10 тыс. человек из 48 стран мира.

    В апреле МИД ФРГ осудил нападение на патруль миротворцев ООН в Ливане.

    В мае Стокгольмский международный институт изучения мира сообщил о рекордном сокращении численности международных миротворцев.

    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    24 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    @ Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме GSMR, сообщил представитель концерна.

    «В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», – приводит сообщение Deutsche Bahn NTV.

    В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением причин сбоя. По данным немецких СМИ, остановлено движение поездов по всей стране. По некоторым сведениям, не работает даже городская электричка в Берлине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной скоростной экспресс из Берлина в Лейпциг совершил вынужденную остановку из-за падения проводов контактной сети, при этом два пассажира получили легкие травмы.

    Руководство Deutsche Bahn во главе с гендиректором Эвелин Паллой анонсировало «десятилетие обновления» и планирует инвестировать значительные средства в приведение железнодорожной инфраструктуры Германии в порядок.

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер предупредил о возможной угрозе для демократии из-за регулярных опозданий поездов и устаревшей инфраструктуры.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии рассматривают возможность поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию до 70 лет для предотвращения коллапса существующей системы социального обеспечения, сообщили СМИ.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался в поддержку постепенного повышения пенсионного возраста в стране до 70 лет, сообщает The Guardian.

    По мнению политика, такие шаги необходимы для сохранения стабильности социальных выплат.

    Мерц подчеркнул, что реализация подобных мер позволит избежать краха пенсионной системы. Ожидается, что правительство Германии одобрит соответствующие изменения до начала июльских каникул, передает RT.

    Специальная экспертная комиссия выступила с инициативой привязать возраст выхода на заслуженный отдых к показателям роста продолжительности жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года канцлер ФРГ предупредил граждан о снижении реальных доходов из-за старения населения.

    Позже разногласия по пенсионному законопроекту поставили правящую коалицию на грань развала.

    В апреле тысячи немцев вышли на масштабные протесты против урезания социальных гарантий.

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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    24 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126

    Tекст: Вера Басилая

    Акции Rheinmetall подешевели на 20% после сообщений в СМИ, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов F126.

    Стоимость ценных бумаг оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%. Падение произошло на фоне информации об отказе Министерства обороны Германии от возведения шести крупных фрегатов класса F126. Одним из ключевых исполнителей этого заказа должна была выступить корпорация Rheinmetall, пишет «Коммерсантъ».

    Масштабная программа стартовала в 2020 году и оценивалась в 12,8 млрд евро. Ожидалось, что корабли длиной 166 метров и водоизмещением 10 тыс. тонн станут самыми большими в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Однако амбициозная инициатива столкнулась с серьезными финансовыми и техническими сложностями.

    В результате глава военного ведомства Борис Писториус решил закупить восемь менее крупных фрегатов Meko A-200 у конкурирующей компании TKMS. На этом фоне ее котировки подскочили на 14%. При этом негативная динамика затронула и других производителей оружия, включая RENK, Hensoldt, Leonardo и Saab.

    Власти Германии отменили закупку шести противолодочных кораблей F126.

    Ранее министерство обороны страны рассматривало вариант передачи этого заказа немецкому концерну Rheinmetall.



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    26 июня 2026, 17:50 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников

    Manager Magazin: Volkswagen планирует уволить 100 тыс. сотрудников

    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    @ IMAGO/Berit Kessler/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автогигант Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тыс. рабочих мест, пишет журнал Manager Magazin.

    По данным Manager Magazin, глава компании Оливер Блуме уже представил соответствующий план санации правлению, передает ТАСС.

    Ранее производитель заявлял о намерении уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году в целях экономии. Таким образом, новая программа реструктуризации предусматривает двукратное увеличение числа сокращений. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты четыре завода в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие марки Audi в Неккарзульме.

    Руководство Volkswagen Group также планирует полностью изменить структуру автоконцерна. Основная марка Volkswagen и подразделение по производству компонентов будут выведены из группы и организованы в независимые компании. В настоящее время в Volkswagen работают около 657 тыс. человек. Новые планы подчеркивают серьезность кризиса в немецкой автомобильной промышленности.

    Напомним, глава германского концерна Оливер Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца текущего года компания сократит 19 тыс. рабочих на немецких заводах.

    В конце прошлого года автопроизводитель впервые за 88 лет закрыл свое предприятие в Дрездене.

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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    24 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Во время выступления канцлера в бундестаге депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм предложил ему последовать примеру британского премьера Кира Стармера, ушедшего в отставку при рейтинге в 19%, передает РИА «Новости».

    «Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» – заявил оппозиционный политик, обращаясь к главе правительства.

    В ответ на критику Мерц подчеркнул намерение продолжить работу. По его словам, правящая коалиция полна решимости решать проблемы страны шаг за шагом. Кроме того, канцлер в очередной раз исключил возможность сотрудничества с правыми силами из АдГ.

    Ранее сообщалось, что уровень одобрения работы канцлера ФРГ упал до критических 15%.

    В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства.

    Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня
    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


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    24 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Ливан потребовал вывода израильских войск на переговорах в Вашингтоне

    Al Hadath: Ливан в США потребовал вывода израильских войск

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Вашингтоне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны, сообщил саудовскому телеканалу Al Hadath американский источник.

    «Израиль придерживается принципа «шаг взамен на другой шаг» и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру «Хезболлах», и действий на земле», – рассказал источник Al Hadath.

    Он отметил, что именно механизм начала вывода израильских войск остается главным препятствием для соглашения, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль добивается размещения ливанской армии на стратегически важной возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до ухода своих подразделений, а также проведения ею поисков и проверки созданных «Хезболлой» подземных тоннелей в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Израиль заявил о неограниченном сроке присутствия в Ливане. Белый дом заявил, что сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана.

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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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