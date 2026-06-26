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    26 июня 2026, 21:43 • Новости дня

    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Reuters: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией

    Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти африканского государства Буркина-Фасо приняли решение прекратить дипломатические контакты с Парижем, обвинив французскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    Правительство Буркина-Фасо объявило о прекращении дипломатических связей с Францией, передает Reuters со ссылкой на министра коммуникаций африканской страны Гилберта Уэдраого.

    Поводом для такого шага стало несоблюдение французской стороной базовых принципов межгосударственного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Франции Эммануэль Макрон отказался от создания крупных зарубежных военных баз.

    26 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» разрабатывает новые меры поддержки для одиноких родителей, которые планируется включить в Народную программу партии.

    В Народную программу партии войдут предложения по организации круглосуточных групп в детских садах и возможности оставлять детей на полдня по выходным, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Сейчас в России порядка 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», – подчеркнула сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что воспитатели готовы возвращаться к практике круглосуточных групп при условии повышения оплаты труда и компенсаций за дежурства.

    Кроме того, родители просят предоставить возможность приводить детей в сад на полдня по выходным, чтобы успевать решать накопившиеся бытовые вопросы.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми.

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков предложил предоставлять студенческим семьям места в детских садах рядом с вузами.

    Замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев анонсировал получение новых выплат для 4 млн семей.

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    26 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин назначил Клещева заместителем руководителя Россотрудничества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества, указом определив вступление документа в силу со дня подписания.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем говорится: «Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту, указ вступает в силу со дня подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин уволил Дмитрия Поликанова с поста заместителя руководителя Россотрудничества.

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества.

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объявил о планах вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 15:01 • Новости дня
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Иванов, ранее занимавший посты министра обороны и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, скончался в возрасте 73 лет.

    О смерти государственного деятеля сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ в Max.

    «Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в заявлении организации.

    Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета ЛГУ и высшие курсы КГБ СССР в Минске. Долгие годы политик работал в органах госбезопасности, включая Службу внешней разведки и ФСБ.

    В конце 1990-х стал заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С 2001 по 2007 год Иванов руководил Министерством обороны. До 2011 года он занимал посты первого вице-премьера и зампреда правительства.

    С 2011 по 2016 год государственный деятель возглавлял администрацию президента России. Вплоть до 2026 года он трудился специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам экологии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Позже российский лидер исключил бывшего министра обороны из состава Совета безопасности страны.

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    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

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    26 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower (China Zun), сообщил телеканал CNN.

    Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.

    По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.

    По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.

    В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.

    В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.

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    26 июня 2026, 05:33 • Новости дня
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    @ Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные инженеры создают передовую систему управления стаями морских беспилотников, способную прорывать защиту крупных кораблей, заявил заместитель гендиректора КБ «Рубин» Андрей Баранов.

    Российские специалисты ведут активную работу над технологией применения роя подводных дронов для ликвидации вражеских авианосных групп, пояснил Баранов РИА «Новости».

    Разработкой занимаются предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с конструкторским бюро «Рубин».

    «Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой», – заявил Баранов.

    По словам Баранова, скоординированная группа морских аппаратов способна преодолеть любую оборону авианосца. Он отметил, что данное направление является одним из самых актуальных в современной инженерии, и конструкторы стремятся как можно быстрее освоить этот тренд.

    В отличие от крупных автономных аппаратов типа «Клавесин» и «Суррогат», концепция роя предполагает использование множества миниатюрных дронов. В одной группе может насчитываться от 10 до 100 устройств, объединенных общей системой управления в зависимости от поставленной задачи.

    В начале июня «Рособоронэкспорт» показал новейшие морские беспилотники на выставке в Кронштадте. Российские специалисты начали обучение аппаратов автономной работе в составе роя.

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    26 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать в Румынии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния) после того, как организаторы запретили использование российского флага и гимна. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах.

    Отечественная команда по художественной гимнастике приняла решение пропустить этап Кубка вызова в Румынии, передает РИА «Новости».

    Причиной стало заявление мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока о запрете на использование российского флага и гимна во время турнира.

    «Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», – заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

    В мае World Gymnastics и Европейский гимнастический союз разрешили россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал действия румынской стороны вопиющим нарушением Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России уже уведомил об инциденте МОК.

    Федерация гимнастики России планирует добиваться исполнения решений World Gymnastics через международные правовые механизмы. Заключительный этап Кубка вызова проходит с 26 по 28 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.

    Накануне мэр румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался пускать отечественных спортсменок на турнир с государственной символикой.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал эту инициативу градоначальника вопиющим нарушением Олимпийской хартии.

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    26 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в столице США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики предали огласке переговоры украинского радикала Кирилла Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), предлагавшего заложить бомбы в людных местах Вашингтона ради максимального числа жертв.

    Запись разговора живущего в Киеве агента СБУ опубликовала ФСБ. На аудио злоумышленник призывает организовать взрывы в США в преддверии 4 июля или другого национального праздника, передает ТАСС.

    «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов», – заявляет Макаренко своим последователям. Он также добавил, что американцам необходимо напомнить об отсутствии безопасных мест.

    Ведомство ранее сообщало о причастности Макаренко к координации подростка из Дагестана, планировавшего преступления. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Мужчина отвечает за создание тайников со взрывчаткой на территории России, а также организует нападения на школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы выявили связь задержанного в Дагестане злоумышленника с киевским праворадикалом.

    Несколькими днями ранее силовики предотвратили двойной теракт украинских смертниц в Пятигорске.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил о спонсировании диверсий на российской территории украинскими преступными группировками.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    26 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже

    Лавров: Слова Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже вызывают вопросы

    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече лидеров двух стран в Анкоридже, передает ТАСС. Министр счел подобные высказывания некорректными.

    «Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», – отметил Лавров.

    По его словам, если Вашингтон предложил варианты решения кризиса, а Москва с ними согласилась, то отрицать факт договоренностей не слишком изящно.

    Лавров призвал внести ясность в дальнейшую роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования.

    Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность американской стороны выполнить договоренности из Анкориджа.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил удивление отказом Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта.

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    26 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к Каролю Навроцкому достиг беспрецедентных 54,8% после его решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию нацистов.

    Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.

    За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.

    Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.

    Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге

    Миллер: Комплекс «Газпрома» по переработке в Усть-Луге готов на 80%

    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в составе предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге завершено на 80%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

    Реализация крупного газового проекта близится к финалу, передает ТАСС. О текущем статусе работ рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

    «На северо-западе страны, в Ленинградской области, мы активно строим еще более мощный перерабатывающий комплекс», – подчеркнул глава компании.

    Миллер добавил, что производительность создаваемого в Усть-Луге предприятия составит 45 млрд кубических метров этансодержащего газа ежегодно. К настоящему моменту строительные работы на объекте выполнены уже на 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров «Газпрома» предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год.

    В августе прошлого года ВСУ ударили по порту Усть-Луга для срыва переработки газового конденсата.

    Ранее оператор проекта комплекса «Русхимальянс» подал иск к нидерландской структуре Linde из-за приостановки работ.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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