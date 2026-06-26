ФБР изъяло десятки дронов у стадиона в Сиэтле

ФБР изъяло 22 дрона в окрестностях стадиона в Сиэтле

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В общей сложности 22 дрона были изъяты в окрестностях стадиона Сиэтла», – сообщил представитель ведомства РИА «Новости».

Из них шесть аппаратов перехватили в день матча между сборными Боснии и Герцеговины и Катара.

Очередная игра турнира состоится совсем скоро. Иран и Египет встретятся на поле в 06.00 мск 27 июня.

Всего за время проведения чемпионата мира спецслужбы конфисковали более 300 беспилотников в различных городах, принимающих матчи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранители конфисковали 34 беспилотника во время матчей турнира в Лос-Анджелесе.