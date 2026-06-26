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    26 июня 2026, 21:19 • Новости дня

    В Москве предложили философские основы будущего многополярного миропорядка

    На философском форуме в Москве предложены основы будущего миропорядка

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на площадке кластера «Ломоносов» 26 июня стартовала Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». Мероприятие собрало участников из 34 стран и стало одной из крупнейших международных дискуссионных площадок, посвященных осмыслению будущего мироустройства.

    Открывая конференцию, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что современный мир находится в состоянии постоянной турбулентности, а технологические изменения одновременно расширяют возможности и усиливают вызовы. По его словам, именно способность ответить на них определит будущее человечества.

    «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил Кириенко.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что философия возвращается в центр общественной и политической повестки, поскольку без нее невозможно осмысление ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что при росте числа цивилизационных моделей возрастает риск «какофонии смыслов», однако фундаментом диалога могут стать общие ценности.

    «Самое главное… возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности», – сказал Чернышенко. Он добавил, что именно философия способна удержать внимание на человеке в условиях технологических трансформаций.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что обсуждение будущего невозможно без международного участия, поскольку вопросы развития человечества выходят за рамки национальных границ. По его словам, технологические прогнозы без смыслового наполнения теряют практическую ценность. «Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения», – заявил он.

    Отдельный акцент был сделан на формировании многополярной архитектуры мира. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил необходимость создания такой модели международных отношений, которая будет приемлема для всех участников.

    Вице-президент РАН Николай Макаров подчеркнул интегрирующую роль философии в гуманитарном знании, а в ходе пленарной дискуссии участники обсудили трансформацию человека, общества и государства в условиях технологического развития и формирования новых центров силы.

    Значительное внимание уделили вопросам цивилизационной идентичности. Директор Высшей политической школы имени И. Ильина Александр Дугин заявил о необходимости формирования собственной цивилизационной модели России. «Русское время течет по-другому, имеет другую структуру – оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация – надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», – отметил он.

    Свою концепцию представил и представитель Китая, профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, предложивший отказаться от противопоставления демократических и авторитарных моделей в пользу оценки эффективности управления. «Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии – это устаревшая догма… Парадигма «хорошее управление против плохого» – гораздо более справедливый и честный подход», – заявил он.

    Профессор Кентского университета Ричард Саква, в свою очередь, указал на кризис западных представлений о будущем, отметив утрату идеологического оптимизма после окончания холодной войны и необходимость переосмысления идеи прогресса.

    Отдельным направлением обсуждения стало влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на общество и образование. Эксперты отметили, что ИИ становится «квазисубъектом», усиливающим инфляцию информации, а ключевым навыком будущего становится способность к метамышлению и работе со смыслами.

    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

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    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    26 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Выпуск и прием рейсов в аэропорту Домодедово ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале ведомства.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейсов можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    26 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Аэропорты Внуково и Шереметьево заработали в ограниченном режиме

    Внуково и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на прием и выпуск рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а текущий статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Ранее в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию. На подлете к Москве утром четверга были уничтожены два дрона ВСУ. Утром четверга три столичных аэропорта вернулись в штатный режим работы.


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    26 июня 2026, 07:04 • Новости дня
    Главный нарколог Москвы Масякин заявил о выходе алкоголя из моды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Широкий выбор досуга и популяризация спорта привели к снижению потребности столичной молодежи в спиртных напитках как способе расслабиться, заявил главный нарколог Москвы Антон Масякин.

    Употребление горячительных напитков перестало быть популярным среди молодых москвичей, пояснил Масякин ТАСС.

    По его словам, пропаганда здорового образа жизни и наличие альтернатив сыграли ключевую роль в решении проблемы.

    «Это комплексная история, профилактика, первичная, вторичная, третичная. Помимо того, что существуют запреты, это перестало быть модным, появились различные виды спорта. Вы сами видите в соцсетях – каждую субботу мы бежим, плывем, играем. Посмотрите на наш город: площадки для занятия теннисом, волейболом, на Третьяковке стоит площадка для занятия спортом. Все есть для замещения», – отметил специалист.

    Масякин подчеркнул, что столица вместе с Северным Кавказом лидирует по самому низкому уровню потребления спиртного в стране. В результате в этих регионах фиксируется низкая заболеваемость алкоголизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва вместе с республиками Северного Кавказа и Тувой вошла в число самых трезвых регионов России.

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    26 июня 2026, 03:40 • Новости дня
    На подлете к Москве ликвидированы 17 беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве ликвидированы еще 17 беспилотников, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 3.20.

    Через несколько минут Собянин добавил сообщение об уничтожении еще двух дронов.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы уничтожено 30 дронов.

    До этого мэр сообщал, что силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

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    26 июня 2026, 12:04 • Новости дня
    На подлете к Москве поразили 50 дронов с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возле российской столицы уничтожили беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    Это 50-й БПЛА, сбитый у столицы с начала суток.

    Напомним, в ночь с четверга на пятницу над всей Россией перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников.

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    26 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовала два дрона, летевших на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над страной 660 украинских беспилотников.

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    26 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Минэнерго предложило запретить майнинг в московском регионе и Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики подготовило проект постановления об ограничении добычи цифровых валют на территории столичного региона и нескольких муниципалитетов приграничной зоны с 1 июля.

    Соответствующий проект постановления уже опубликован ведомством на официальном портале правовых документов, передают РИА «Новости». Предполагаемый срок действия ограничений – с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032 года, говорится в тексте документа.

    Они полностью затронут столицу и Московскую область. Кроме того, новые правила должны распространиться на город Льгов и восемь муниципальных районов Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правительственная комиссия рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе и Курской области.

    В апреле министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов предложил ввести запрет на майнинг из-за высоких нагрузок на энергосистему.

    С января 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу в десяти других регионах России.

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    26 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    В Сколково открыли два корпуса онкобольницы №62

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столичном «Сколково» запустили современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62 с двумя корпусами и мощным амбулаторным центром на более чем 1,2 тыс. посещений.

    Новый комплекс открыли вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в канале правительства России в Max.

    Голикова напомнила, что с 2019 года реализуется федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, в рамках которого за семь лет в стране создали 18 новых онкоцентров.

    По словам Голиковой, благодаря профосмотрам и диспансеризации число пациентов, у которых рак выявляют на ранней стадии, за семь лет в Москве выросло в семь раз. Она отметила, что смертность от онкологических заболеваний в столице поступательно снижается: в прошлом году по сравнению с 2024 годом она уменьшилась на 2,6%, а в первом квартале текущего года – еще на 3,6%. За семилетний период, подчеркнула вице-премьер, годовая смертность от онкологии сократилась более чем на 36%.

    Собянин в своем канале в Max назвал открытие комплекса большим событием для городского здравоохранения и сообщил, что с запуском МГОБ №62 завершилось формирование нового каркаса московской онкослужбы. В него вошли пять мощных клиник: больница №62, ММКЦ «Коммунарка», Боткинская больница, Центр имени Логинова и больница имени Юдина. Мэр отметил, что главный результат этой работы – рост качества диагностики и лечения рака, сохранение жизни и здоровья москвичей.

    Новый комплекс включает два корпуса общей площадью более 65 тыс. кв. м. Первый корпус – стационарный – рассчитан на 500 коек и включает центр амбулаторной онкологической помощи более чем на 1,2 тыс. посещений в смену, центры опухолей костей и мягких тканей и центр лекарственной терапии. Второй корпус – трехэтажный операционно-реанимационный блок с 18 операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, стационаром кратковременного пребывания и лабораторией.

    В структуре нового комплекса работают отделения абдоминальной и торакальной онкологии, онкоколопроктологии, онкоурологии, онкогинекологии, лечения опухолей молочной железы, головы и шеи, сообщается в канале Минздрава в Max. Здесь же размещены городской научно-практический центр опухолей костей и мягких тканей, радиотерапевтическое отделение, центр лекарственного лечения, центр амбулаторной онкологической помощи и городской референс-центр патоморфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Учреждение оснастили современными МРТ и КТ, рентген-аппаратами, маммографами, ангиографической системой в операционной и оборудованием для функциональной диагностики.

    Мурашко сообщил, что в России продолжается масштабное обновление всей онкологической службы: более 1 тыс. единиц тяжелого оборудования было поставлено в предыдущие периоды, сейчас идет переоснащение подразделений ядерной медицины. В прошлом году все федеральные центры оснастили ПЭТ-сканерами, продолжается строительство циклотронов, а в стадии строительства и реконструкции находятся еще семь онкологических центров, запуск дополнительных площадей ожидается в этом году. Министр добавил, что, несмотря на рост числа онкозаболеваний, связанный в том числе с увеличением продолжительности жизни, растут показатели годичной и пятилетней выживаемости пациентов.

    Собянин сообщил, что в Москве сформирована сеть из пяти клиник, которая стала каркасом онкологической службы, и подчеркнул важность своевременной диагностики и качественного лечения. По его данным, на диспансерном учете в городе сейчас находится около 500 тыс. онкобольных, и основной причиной роста этого показателя стало увеличение продолжительности жизни граждан.

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    26 июня 2026, 20:40 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы противовоздушной обороны сбили направлявшийся в сторону столицы беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», – написал градоначальник в своем канале на платформе Max.

    Глава города также добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб уже находятся на месте падения обломков и проводят необходимые работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее средства противовоздушной обороны поразили летевший к российской столице беспилотный летательный аппарат.

    В начале июня на подлете к городу военные уничтожили 14 вражеских аппаратов.

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