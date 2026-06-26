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    26 июня 2026, 21:32 • Новости дня

    Путин утвердил повышение пошлин для мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин одобрил закон, многократно увеличивающий стоимость оформления виз, видов на жительство и других разрешительных документов для иностранных граждан.

    Российский лидер утвердил новые ставки оплаты государственных услуг в миграционной сфере, передает РИА «Новости». Закон вводит ранее не существовавшие сборы: замена вида на жительство обойдется в 6 тыс. рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание – в 5 тыс. рублей.

    Существенно возрастают действующие тарифы. Оформление многократной визы подорожало до 6 тыс. рублей, приглашение на въезд – до 8 тыс. рублей. За вид на жительство теперь придется заплатить 30 тыс. рублей вместо прежних 6 тыс. рублей. Пошлина за приобретение или выход из гражданства выросла до 50 тыс. рублей.

    Стоимость разрешения на временное проживание увеличилась до 15 тыс. рублей. Аналогичный документ для получения образования обойдется в 8 тыс. рублей. При этом бывшие граждане СССР, участвующие в программе переселения соотечественников, полностью освобождаются от уплаты пошлин при приеме в российское гражданство.

    В мае правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении размера госпошлин для иностранцев. Позже нижняя палата парламента приняла инициативы о повышении стоимости легализации мигрантов.

    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 18:10 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    Путин и Лукашенко начали переговоры тет-а-тет на Валдае
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приступили к переговорам в резиденции на Валдае.

    Беседа глав государств проходит в закрытом формате, передает ТАСС со ссылкой на близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    «Встреча президентов Беларуси и России началась. Главы государств общаются в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении канала.

    В повестке дня стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах и реализация совместных проектов. Кроме того, политики планируют обсудить международную тематику и текущую оперативную обстановку в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко.

    Накануне президент Белоруссии рассказал о контактах с представителями главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В середине июня Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», – говорится в документе. Другим указом от этих обязанностей освобожден Михаил Шургалин.

    Ранее профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии.

    Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области орденом Александра Невского.

    Глава государства назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона участника программы «Время героев» Александра Шуваева.

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    26 июня 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение правил авторизации пользователей на российских сайтах.

    Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях пополнился статьей, наказывающей владельцев интернет-ресурсов за авторизацию на них с помощью иностранных сервисов, передает ТАСС.

    По новому закону авторизация на территории России должна осуществляться через отечественный номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или другие системы российских владельцев. За нарушение этого требования гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

    Кроме того, закон вводит штрафы за нарушения при использовании рекомендательных технологий и сборе данных пользователей: для юридических лиц штраф может достигать 1,4 млн рублей. Также ужесточены санкции для операторов связи за нарушение взаимодействия с правоохранительными органами, где штрафы могут достигать пяти млн рублей, а за повторное нарушение – до 3% годовой выручки, но не менее десяти млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года депутаты предложили наказывать владельцев российских интернет-ресурсов за использование зарубежных сервисов авторизации.

    В начале июня Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

    Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о введении штрафов для обычных пользователей интернета.

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    26 июня 2026, 18:35 • Новости дня
    В России ввели «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Путин подписал закон, вводящий «тревожную кнопку» на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит тревожную кнопку на портале государственных услуг.

    Нововведение входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С помощью специального сервиса граждане смогут оперативно пожаловаться на действия злоумышленников. Сигнал поступит в государственную информационную систему, после чего банки, операторы связи и правоохранительные органы будут проинформированы о преступлении, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, телекоммуникационные компании обязаны выявлять абонентские номера, используемые для противоправных действий. На основе этих данных предоставление услуг связи для таких номеров будет приостанавливаться. Если оператор вовремя не заблокировал подозрительный звонок и человек потерял деньги, компания обязана возместить ущерб.

    Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Если же оператор соблюдал все требования, компенсация не предусмотрена. Кроме того, государственным органам, Центральному банку и кредитным организациям разрешено осуществлять бесплатные массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества.

    В начале июня Государственная дума приняла документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Новый закон ограничивает количество доступных для оформления на одного человека банковских карт.

    Парламентарии также разрешили абонентам самостоятельно устанавливать запрет на зарубежные вызовы.

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    26 июня 2026, 03:28 • Новости дня
    Правительство утвердило сведения в цифровой профиль иностранного гражданина

    Правительство утвердило сведения в цифровой профиль иностранца

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России утвердило перечень сведений для цифрового профиля иностранного гражданина для работы новой системы учета иностранцев, которая объединит данные о недвижимости, счетах и результатах экзаменов приезжих.

    Российское правительство определило список обязательной информации для включения в новую электронную базу данных мигрантов, полноценный запуск которой запланирован на начало июля, передает ТАСС.

    Наполнением ресурса займутся 13 профильных ведомств, включая МВД, ФСБ, Минцифры и Банк России. В профиль войдут не только базовые персональные данные, но и сведения о судимостях, сроках постановки на учет и выданных разрешениях на работу.

    Дополнительно система будет хранить информацию о наличии водительских прав, владении недвижимостью и открытых банковских счетах. Кроме того, в базу добавят данные об образовании, включая темы дипломных работ и результаты сданных экзаменов иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года была закрыта лазейка для повторного въезда выдворенных из России иностранцев. Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции.

    Эксперт Кокова назвала способы защиты личной информации в интернете. Российские ученые создали ИИ для выявления поддельных документов

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    26 июня 2026, 19:00 • Новости дня
    В России ввели штрафы до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда

    Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования.

    Кодекс об административных правонарушениях пополнился новой статьей, направленной против нелегальных торговцев. Теперь за покупку и перепродажу билетов лицами без официального договора с перевозчиком грозит наказание, передает ТАСС.

    Для обычных граждан размер взыскания составит от пяти до десяти тыс. рублей. При этом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 400 до 500 тыс. рублей.

    Нововведения вступают в законную силу в день официального опубликования подписанного документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Госдуму поступил проект закона о введении крупных штрафов для перекупщиков железнодорожных билетов.

    В мае текущего года компания РЖД анонсировала запуск обновленного сервиса для подачи заявок сразу на несколько поездов.

    Ранее глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов заявил о планах увеличить глубину продаж проездных документов до 180 дней.

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    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

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    26 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин может провести международные контакты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Вечером мы не исключаем международных контактов. Мы тогда вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, в графике президента также значатся внутренние встречи и совещания.

    Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что пытался выйти на контакт с российской стороной.

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    26 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент Владимир Путин.

    «Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Союзное государство служит образцом равноправной и взаимовыгодной интеграции. По его словам, оно способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.

    Взаимодействие регионов глава государства назвал одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.

    В завершение Путин поздравил белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля в честь годовщины освобождения Минска от нацистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус товара Союзного государства. Госсекретарь объединения Сергей Глазьев накануне анонсировал вручение соответствующих сертификатов заводам МАЗ и БелАЗ.

    В начале июня заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул высокую значимость военного сотрудничества двух стран.

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    26 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Кремль анонсировал пятничные переговоры Путина и Лукашенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве в пятницу состоится рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да. Это действительно так», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о запланированном мероприятии, передает РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал сообщил, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в Россию. Ожидается, что на встрече главы государств обсудят двустороннее взаимодействие, а также текущую ситуацию в регионе и на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором проведении очередного раунда переговоров.

    До этого представитель Кремля сообщил о подготовке двусторонних контактов.

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    26 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конференции «Философия будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

    Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Философия будущего». Обращение главы государства на церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    «Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», – отметил Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук неуклонно возрастает.

    «Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», – обратился Путин к участникам конференции.

    Мероприятие проходит в столице 26 и 27 июня. Оно собрало более 1300 делегатов из 41 государства. Организатором выступил МГУ при поддержке ведущих вузов и исследовательских институтов страны.

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    26 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин запретил депортировать служащих в ВС России иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депортировать или отказывать в виде на жительство иностранным гражданам, служащим по контракту в Вооруженных силах страны.

    Новые нормы не допускают принятия решений о нежелательности пребывания, реадмиссии или сокращении срока нахождения в России для контрактников, передает РИА «Новости». Кроме того, им нельзя отказать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство. Все подобные решения, принятые с 24 февраля 2022 года, прекращают свое действие.

    Закон также устанавливает строгие правила для членов семей военнослужащих. Вид на жительство может быть аннулирован при угрозе безопасности государства, поддержке терроризма, наличии тяжких судимостей или причастности к незаконному обороту наркотиков. Также основанием для лишения статуса станет длительное отсутствие в стране или расторжение брака с гражданином России.

    В июне Государственная дума приняла закон о защите от депортации заключивших контракт с Вооруженными силами России иностранных граждан.

    В марте Путин ввел запрет на административное выдворение таких военнослужащих.

    Чуть ранее глава государства одобрил отказ в экстрадиции служивших по контракту в российской армии иностранцев.

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    26 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин подписал закон об учреждении Белгородского гарнизонного военного суда

    Путин утвердил создание Белгородского гарнизонного военного суда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении Белгородского гарнизонного военного суда.

    Соответствующий правовой акт размещен на официальном портале опубликования документов. Новая структура займется рассмотрением дел в отношении воинских частей и учреждений Белгородской области. Ранее эти функции выполнял Курский гарнизонный военный суд, передает РИА «Новости».

    Инстанция будет считаться официально образованной после назначения на должности половины от установленного штата судей. Точную дату начала работы определит президиум второго Западного окружного военного суда. Организационные мероприятия поручены судебному департаменту при Верховном суде России.

    Материалы, которые уже находятся в производстве курских коллег, останутся там до вынесения окончательного решения. Их рассмотрение продолжится по правилам подсудности, действовавшим на момент принятия заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России инициировал учреждение нового гарнизонного военного суда на территории Белгородской области.

    Президент Владимир Путин отметил сложные условия работы судей в приграничных регионах.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил командира батальона СБУ к пожизненному сроку за атаку на Белгородскую область.

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