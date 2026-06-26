Путин утвердил повышение пошлин для мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский лидер утвердил новые ставки оплаты государственных услуг в миграционной сфере, передает РИА «Новости». Закон вводит ранее не существовавшие сборы: замена вида на жительство обойдется в 6 тыс. рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание – в 5 тыс. рублей.

Существенно возрастают действующие тарифы. Оформление многократной визы подорожало до 6 тыс. рублей, приглашение на въезд – до 8 тыс. рублей. За вид на жительство теперь придется заплатить 30 тыс. рублей вместо прежних 6 тыс. рублей. Пошлина за приобретение или выход из гражданства выросла до 50 тыс. рублей.

Стоимость разрешения на временное проживание увеличилась до 15 тыс. рублей. Аналогичный документ для получения образования обойдется в 8 тыс. рублей. При этом бывшие граждане СССР, участвующие в программе переселения соотечественников, полностью освобождаются от уплаты пошлин при приеме в российское гражданство.

В мае правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении размера госпошлин для иностранцев. Позже нижняя палата парламента приняла инициативы о повышении стоимости легализации мигрантов.