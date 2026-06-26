В США набирают популярность приложения знакомств для антипрививочников

Приложение появилось в 2021 году на фоне пандемии коронавируса и массовой вакцинационной кампании, пишет The Washington Post. Его аудитория формировалась из людей, которые стремились найти партнеров с совпадающими взглядами на медицину, государственную политику и вакцинацию.

Одной из пользовательниц стала 27-летняя Дженна Бетрос. Она рассказала, что впервые узнала о сервисе через Instagram* и решила зарегистрироваться, поскольку разделяла скептическое отношение к вакцине и не доверяла ей из-за скорости разработки. Бетрос отмечала, что выросла в семье с альтернативным подходом к медицине. По ее словам, в их доме при головной боли предпочитали мятное масло, а не обезболивающие препараты. Свое отношение к системе здравоохранения она сформулировала так: «Больше нельзя доверять врачам».

Позднее через приложение она познакомилась с Кори Димером. После непродолжительной переписки они встретились лично в баре. Их знакомство переросло в отношения, и пара продолжила встречаться на выходных, а в 2024 году они поженились.

По данным сервиса, Unjected объединяет десятки тысяч пользователей в возрасте от 25 до 45 лет. Многие из них называют себя политически независимыми, духовно ориентированными, а также придерживаются вегетарианского или веганского образа жизни.

Основательница платформы Шелби Хосана утверждает, что проект возник как ответ на запрос людей, не нашедших себя в традиционных дейтинг-сервисах. В описании Unjected говорится: «Платформа создана для объединения людей, которые разделяют схожие ценности и убеждение оставаться непривитыми».

Развитие подобных приложений вызвало общественную дискуссию в США. Критики указывают на распространение недостоверных представлений о вакцинации, тогда как сторонники подобных сервисов считают их способом свободного выбора партнера по убеждениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году США зафиксировали рекордный рост числа заболевших корью. На фоне вспышки инфекции министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший призвал американцев прививаться. Позднее президент Дональд Трамп потребовал от фармацевтических компаний обосновать успех препаратов от COVID-19.