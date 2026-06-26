  • Новость часаВ ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
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    26 июня 2026, 21:22 • Новости дня

    Число жертв двойного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество погибших после двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек, еще 3360 граждан получили различные ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

    «К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек», – заявил Родригес во время телевизионного обращения, которое показал телеканал VTV, передает РИА «Новости».

    Политик также отметил, что более 4 тыс. местных жителей лишились своих домов. Все они теперь официально относятся к категории пострадавших от разрушительного стихийного бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Венесуэлы заявляли о 589 погибших.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    Посольство России в Каракасе сообщило о трех пострадавших россиянах.

    25 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии

    Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой зависимости

    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    @ Михаил Макеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Венесуэльские и японские землетрясения произошли в рамках собственных независимых тектонических процессов и никак не связаны друг с другом, а общая сейсмическая активность на планете не растет, сказал газете ВЗГЛЯД директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, комментируя серию разрушительных подземных толчков в Венесуэле и Японии.

    «Венесуэла и Япония имеют совершенно разные тектонические системы, и связывать произошедшие там события нет никаких оснований. Двойное землетрясение в Венесуэле – это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», – говорит Чебров.

    А в Японии тем временем происходили свои собственные тектонические процессы, продолжает собеседник. Более того, это абсолютно незначительное для данной страны событие – локальное, ни на что не повлиявшее. Более того, и Венесуэла, и Япония исторически сейсмически активные регионы. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не следует.

    Сейсмолог также опроверг распространенное представление о нарастании сейсмической активности на Земле. «Если внимательно посмотреть, никакого усиления на самом деле не происходит. Количество сильных землетрясений в единицу времени в среднем не меняется. В основном путаница возникает из-за того, что совершенствование регистрирующей аппаратуры позволяет фиксировать все больше слабых толчков, которые раньше просто не попадали в каталоги и не были известны широкой общественности», – подчеркивает он.

    Эксперт также подчеркивает, что большинство сильных землетрясений происходит именно там, где их и следует ожидать – в сейсмических поясах на границах тектонических плит. Необъяснимые случаи существуют, но они крайне редки и не встречались в последнее время.

    «Что касается прогнозов, то пока надежных технологий краткосрочного предупреждения о сейсмической активности не существует. Есть зоны, где землетрясение более вероятно – та же Камчатка. Но назвать конкретное время, когда оно будет, невозможно», – заключил Чебров.

    В ночь со среды на четверг у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения – магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. По данным на 25 июня, число погибших достигло 164 человек, пострадали более 970. Власти объявили в стране чрезвычайное положение, зафиксированы оползни в шести штатах. Впоследствии сейсмологи зарегистрировали еще десять афтершоков магнитудой до 4,5, что усугубило последствия катастрофы. Отмечается, что толчки магнитудой 7,5 стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.

    Параллельно с событиями в Венесуэле в ночь на четверг землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, а его отголоски почувствовали даже жители российских Курил – острова Кунашир. За последние десять дней подземные толчки фиксировались также в Крыму, Грузии, у берегов Крита, на Камчатке, в Индонезии, на Кубе и Филиппинах.

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    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    25 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164 человек

    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
    @ RAYNER PENA/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 164 человек и 971 пострадавших, множество раненых нуждается в медицинской помощи и эвакуации.

    На территории Венесуэлы в результате землетрясения выросло число жертв, передает РИА «Новости». По последним данным, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Официальные сведения озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. В телеобращении, которое транслировал канал TeleSUR, она заявила: «По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения». Руководство страны продолжает уточнять последствия стихии и сводки о пострадавших.

    Власти Венесуэлы продолжают собирать информацию о состоянии раненых и последствиях землетрясения.

    Ранее сообщалось что подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение и рассказала об оползнях в шести штатах.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльским властям в связи с трагическими последствиями землетрясения.

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    26 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил об увеличении числа погибших при землетрясении до 235 человек.

    «По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть также пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства», – приводит РИА «Новости» слова Альварадо в эфире государственного телеканала VTV.

    Он добавил, что погибшие поступали в больницы без признаков жизни или умирали сразу после госпитализации.

    Наиболее тяжелая обстановка сложилась в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано самое большое количество жертв и раненых. Для расширения возможностей по оказанию помощи там развернули полевые госпитали вооруженных сил, частных клиник и местного Красного Креста.

    Сразу после трагедии власти направили в пострадавшие районы более пяти тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей. К спасению людей подключились государственные и частные клиники.

    В среду в Венесуэле произошло два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные операции и разбор завалов рухнувших зданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений после землетрясения. Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь. США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения.

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    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

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    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

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    25 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала венесуэльский народ к единству перед лицом ситуации, вызванной двумя землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера, которые произошли в стране в среду.

    Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

    «Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

    Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

    «Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

    Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

    «В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

    Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

    «У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.


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    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

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    25 июня 2026, 02:30 • Новости дня
    В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки зафиксированы недалеко от крупного венесуэльского города Валенсия, объявлена угроза возникновения цунами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 были зарегистрированы в 01.04 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии, где проживает более 1,6 млн человек.

    Очаг сейсмического события залегал на глубине 35 км. Впоследствии Геологическая служба США уточнила, что сила землетрясения достигла 7,1, а позднее ее повысили до 7,2.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали. При этом Центр предупреждения о цунами при метеорологической службе США объявил об угрозе возникновения цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    25 июня 2026, 21:35 • Новости дня
    Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 188 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 188 человек при землетрясении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По меньшей мере 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    «На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения. Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь», – заявил политик в телевизионном обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что 157 человек все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 местных жителей оказались заблокированы под завалами обрушившихся зданий. Спасатели продолжают активные поисковые работы в зонах бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подтвердили гибель 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения.

    В северном штате Ла-Гуайра обрушилось восьмиэтажное здание прибрежного отеля.

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    25 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.

    Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».

    По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.

    «Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.

    Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

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    25 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Геологическая служба США спрогнозировала сильные афтершоки в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты предупреждают о высоком риске разрушительных афтершоков на территории Венесуэлы. Об этом заявил помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.

    Барнхарт детально оценил возможные последствия продолжающейся подземной стихии для местной инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Некоторые из них, вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб», – подчеркнул американский эксперт.

    Ранее Геологическая служба США спрогнозировала высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых афтершоков магнитудой до 4,5.

    Власти южноамериканской республики подтвердили гибель 164 человек в результате стихийного бедствия.

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    25 июня 2026, 22:59 • Новости дня
    США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров, сообщил Госдепартамент США.

    Вашингтон предоставит Каракасу 150 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».

    «В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров», – сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

    Из общего объема выделенных средств 50 млн долларов направят в рамках новых двусторонних соглашений организациям, работающим непосредственно на венесуэльской территории. Оставшиеся 100 млн долларов поступят в качестве взноса в специальный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

    Помимо прямой финансовой поддержки американская сторона планирует оказывать профильным структурам содействие в логистике. Также представители Вашингтона помогут наладить взаимодействие спасателей с временными органами власти республики.

    В результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы погибли 188 человек.

    Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений.

    Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь.

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    25 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Захарова сообщила о планах отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва изучает варианты отправки гуманитарных грузов в Венесуэлу, параллельно выясняя информацию о состоянии находящихся в республике соотечественников, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат также добавила, что на территории посольства в столице Венесуэлы не зафиксировано разрушений и пострадавших. Сотрудники российской дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными властями.

    Сейчас профильные специалисты продолжают собирать актуальные данные о согражданах, находящихся на территории южноамериканской республики.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования властям пострадавшей от землетрясения страны.

    Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших среди организованных отечественных туристов.

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