Сидоренко призвала цифровые платформы отказаться от роботов для общения с пользователями

Tекст: Дарья Григоренко

Свое мнение эксперт высказала в ходе сессии «От закона к практике: право и ответственность цифровых платформ и их пользователей» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По словам Сидоренко, одной из ключевых задач для платформ сегодня остается обеспечение возможности полноценного диалога с человеком при решении спорных ситуаций, передает РАПСИ.

Она отметила, что пользователи зачастую не имеют доступа к механизмам пересмотра решений, принятых цифровыми сервисами. «Мне выдают решение, оно для меня как вердикт. В суде приговор можно обжаловать несколько раз вплоть до Верховного суда, а тут у меня нет таких возможностей», – сказала глава «Белого Интернета».

В качестве примера Сидоренко рассказала о ситуации с покупкой инвалидной коляски для родственника на одном из маркетплейсов. После поломки детали она столкнулась с автоматизированной системой поддержки. «У нее сломалось колесо. Мне говорят, что это я его сломала – видимо, прямо в пункте выдачи. И я разговариваю с роботом. В цифровой век я хочу поговорить с человеком, как очень многие», – отметила профессор.

По мнению Сидоренко, развитие цифровых платформ должно учитывать не только технологические возможности, но и потребность человека в понятном и доступном механизме защиты своих прав.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня в КВЦ «Экспофорум». Участниками мероприятия стали судьи, юристы, представители бизнеса и СМИ из 80 стран. Форум проходит под девизом «Время быть в праве», посвященным вопросам формирования справедливой и устойчивой системы правовых отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Элина Сидоренко назвала удаление российских приложений из App Store продуманной политикой западных IT-гигантов.