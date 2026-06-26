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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    24 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Ливан потребовал вывода израильских войск на переговорах в Вашингтоне

    Al Hadath: Ливан в США потребовал вывода израильских войск

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Вашингтоне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны, сообщил саудовскому телеканалу Al Hadath американский источник.

    «Израиль придерживается принципа «шаг взамен на другой шаг» и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру «Хезболлах», и действий на земле», – рассказал источник Al Hadath.

    Он отметил, что именно механизм начала вывода израильских войск остается главным препятствием для соглашения, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль добивается размещения ливанской армии на стратегически важной возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до ухода своих подразделений, а также проведения ею поисков и проверки созданных «Хезболлой» подземных тоннелей в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Израиль заявил о неограниченном сроке присутствия в Ливане. Белый дом заявил, что сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана.

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    23 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Рубио допустил «некоторые решения» Трампа на отказ Ирана принять МАГАТЭ

    Рубио: Отказ Ирана принимать МАГАТЭ заставит Трампа принять некоторые решения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вынужден будет принять некоторые решения из-за отказа Ирана принимать инспекторов МАГАТЭ, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская администрация отреагирует на нежелание Тегерана сотрудничать с международными организациями, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию журналистам во время поездки на Ближний Восток.

    «Мы знаем, что они согласились сделать, и теперь они это сделают или нет. Если сделают, процесс будет продолжаться. Если нет, президент должен будет принять некоторые решения», – сказал Рубио.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс ожидал прибытия инспекторов МАГАТЭ на иранские объекты уже на этой неделе. Однако официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи отверг планы проведения проверок на поврежденных ядерных комплексах. Рубио признался, что точные причины такой реакции ему неизвестны.

    Глава Госдепартамента предположил, что проблема кроется во внутриполитических раскладах Ирана.

    Президент США сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    Неделей ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к подобным уступкам.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал скорое заключение мирного соглашения между странами.

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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    24 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Стартовал проход судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (IMO) при ООН в среду сообщила о начале транзита судов через Ормузский пролив, пишет Reuters.

    Вывод морского транспорта осуществляется в соответствии с утвержденной программой эвакуации, передает РИА «Новости».

    «Корабли уже начали проходить в рамках плана», – заявили в пресс-службе IMO, пишет Reuters.

    Напомним, Международная морская организация ООН приступила к выводу экипажей заблокированных в Персидском заливе судов.

    Президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Навигационные системы впервые с момента обострения ситуации зафиксировали движение по установленному официальному коридору.

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    24 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил об отказе выводить войска из Южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана.

    По его словам, подобное решение останется неизменным даже в случае прямого призыва со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Даже если будет требование Америки, мы не уйдем из Южного Ливана», – заявил министр.

    Кац подчеркнул, что власти не допустят возвращения 200 тыс. мирных жителей в районы, которые сейчас контролируют израильские военные. По его словам, в этих зонах безопасности больше не будет ни местного населения, ни боевиков. Министр пояснил, что ранее присутствие гражданских лиц сопровождалось закладкой взрывных устройств и нападениями на солдат.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии на юге Ливана.

    Обострение конфликта в этом регионе привело к гибели четырех военнослужащих ЦАХАЛ.

    Власти еврейского государства категорически отвергли идею остановки боевых действий ради глобальных договоренностей Вашингтона.

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    23 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    США разрешили сборной Ирана приехать на ЧМ за два дня до матча

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за два дня до игры, это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА.

    Власти Соединенных Штатов позволили сборной Ирана по футболу приехать на следующий матч чемпионата мира за два дня до игры. Такое решение было принято после угрозы иранской стороны подать официальную жалобу в ФИФА, передает РИА «Новости».

    «Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», – заявил официальный представитель министерства внутренней безопасности США.

    Он добавил, что в пятницу иранцы проведут решающую встречу группового этапа против команды Египта, после чего должны будут покинуть американскую территорию в тот же вечер.

    Представитель ведомства пояснил, что ограничения связаны с вопросами безопасности на стадионах, в местах размещения и на тренировочных базах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за сутки до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Главный тренер команды Амир Галенои пожаловался на дискриминацию спортсменов на турнире.

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    24 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Гросси заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты МАГАТЭ намерены в течение двух месяцев обследовать места хранения высокообогащенного урана в Иране, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром», – сказал Гросси, передает РИА «Новости».

    Особое внимание специалисты уделят точкам нахождения высокообогащенного урана. Гросси отметил, что примерное расположение этих объектов известно, однако Тегеран должен предоставить точные координаты. Ситуация осложняется тем, что часть хранилищ пострадала во время недавних атак.

    Порядок и конкретные даты визитов планируется согласовать с иранской стороной в ближайшее время. Глава агентства особо выделил независимый характер предстоящей миссии.

    По его словам, привлечение третьих стран или получение помощи от США для проведения инспекций не предполагается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

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    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


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    24 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе

    Власти Омана запустили маршрут в Ормузском проливе без транзитных пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне американо-иранских договоренностей на Ближнем Востоке заработал временный морской коридор, позволяющий коммерческим судам безопасно пересекать акваторию без уплаты транзитных сборов.

    Султанат совместно с Международной морской организацией ООН организовал временный путь для коммерческих рейсов, передает ТАСС. Инициатива реализована в рамках специальных договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном.

    Министерство иностранных дел государства выпустило официальное заявление. «Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив, а также в соответствии с его неизменной приверженностью международному праву и морскому праву, гарантирующим свободу судоходства в проливе без введения транзитных пошлин, Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского коридора для всех судов», – подчеркнули дипломаты.

    Желающие воспользоваться маршрутом экипажи обязаны согласовывать действия с профильной структурой ООН по заданным координатам. Накануне генеральный секретарь организации Арсенио Домингес сообщил о начале эвакуации более 11 тыс. моряков, застрявших в регионе. Он добавил, что жертвами конфликта стали 14 членов экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Международная морская организация приступила к масштабной эвакуации заблокированных в акватории Персидского залива моряков.

    Тегеран предоставит бесплатный транзит для иностранных кораблей только на ближайшие два месяца.

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    24 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    Рубио назвал дату возобновления технических переговоров США и Ирана

    Рубио: Технические группы США и Ирана продолжат переговоры 29 или 30 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся 29-го или 30-го июня.

    По словам Рубио, технические переговоры США и Ирана продолжатся 29 или 30 июня, передает РИА «Новости».

    «Технические группы вернутся 29-го или 30-го. Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь», – заявил американский госсекретарь журналистам.

    Марко Рубио добавил, что сам не поедет на эти встречи. Он пояснил, что на рабочем уровне Вашингтон будут представлять делегаты от Государственного департамента, Министерства энергетики и других профильных структур.

    Участники переговоров Ирана и США в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

     Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу диалога.

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