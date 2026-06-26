Мощные смерчи обрушились на побережье Сочи

Tекст: Дарья Григоренко

Свидетели происшествия массово делятся в социальных сетях пугающими кадрами стихии. Отмечается, что ветер вырывает брызги из гигантских столбов, а находящиеся поблизости лодки раскидывает в разные стороны. Испуганные люди на набережных вынуждены экстренно искать укрытие, передает «Комсомольская правда».

Пользователи в комментариях с тревогой вспоминают катастрофу 26 сентября 2001 года. Тогда над Адлером в районе устья реки Мзымты сформировался один из сильнейших ураганов в истории Черного моря. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду при ширине фронта до полукилометра.

Трагедия унесла жизнь одного человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. Стихия разрушила десятки баз отдыха, выкорчевала деревья и оставила часть города затопленной. Местные жители с ужасом вспоминали: «Крыши летели, как фанера».

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года смерчи прошли в Адлере и на территории Сириуса.

Летом прошлого года необычная горизонтальная воронка образовалась над Черным морем в районе Туапсе.

Несколькими днями ранее мощный торнадо возник в городе Кушва Свердловской области.