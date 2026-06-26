Более сотни судов эвакуированы из Персидского залива

ООН эвакуировала более сотни судов из Персидского залива

Tекст: Тимур Шайдуллин

«С того момента, как мы запустили программу эвакуации в начале недели и до сегодняшнего утра… мы смогли эвакуировать по меньшей мере около 115 судов», – заявил генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес. По его словам, эти корабли были выведены за последние три с половиной дня, передает РИА «Новости».

Генсек добавил, что благодаря предпринятым шагам около 2,5 тыс. моряков уже благополучно прошли через Ормузский пролив. При этом он подчеркнул, что озвученные данные пока носят предварительный характер. Всего план ИМО предполагает эвакуацию более 11 тыс. моряков на 600 судах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация приступила к выводу заблокированных в Персидском заливе экипажей.

На следующий день морской транспорт начал транзит через Ормузский пролив. Позже из-за атаки беспилотника на сухогруз ведомство временно свернуло эту масштабную спасательную операцию.