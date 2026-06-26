В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов

В конфликте сошлись депутаты правящей политической силы «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиционной партии «Гахария за Грузию», передает ТАСС.
Потасовка началась после словесной перепалки. Оппозиционер Георгий Шарашидзе с трибуны раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, выступавшего с отчетом. Из-за обострения ситуации выступление было прервано.
В числе участников драки оказался трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, представляющий «Грузинскую мечту». Местные телеканалы распространили кадры конфликта, а прямая трансляция заседания была остановлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года премьер-министр Ираклий Кобахидзе возглавил правящую партию «Грузинская мечта».
В мае 2024 года депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались во время обсуждения закона об иноагентах.
Месяцем ранее оппозиционный депутат Алеко Элисашвили набросился с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.